英語解憂室／look 後面該接副詞還是形容詞呢？一起來學連綴動詞！

國中8年級下學習開始,英語第四冊的文法變得越來越重要,如:特殊動詞 (連綴/感官/使役/授與)、形容詞比較級/最高級...等,都是國中會考必考重點,同學們千萬要把他們搞清楚喔!今天Yvonne老師來測試先為同學介紹「連綴動詞」的用法。

1. He looks ________ (angry, angrily) now, but he looked ________ (happy,happily) at me ten minutes ago.

2. Lucy looked ________ (sad, sadly) at her dad.

3. Lucy looked ________ (sad, sadly) at the party.