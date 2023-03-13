英語解憂室／look 後面該接副詞還是形容詞呢？一起來學連綴動詞！

國中8年級下學習開始，英語第四冊的文法變得越來越重要，如：特殊動詞 (連綴/感官/使役/授與)、形容詞比較級/最高級...等，都是國中會考必考重點，同學們千萬要把他們搞清楚喔！今天Yvonne老師來測試先為同學介紹「連綴動詞」的用法。

在開始前，請同學先做下方的練習題！ 1. He looks ________ (angry, angrily) now, but he looked ________ (happy,happily) at me ten minutes ago. 2. Lucy looked ________ (sad, sadly) at her dad. 3. Lucy looked ________ (sad, sadly) at the party.

*解答就在影片中

同學作答時是否疑惑該選形容詞？還是副詞呢？ 依照之前的說法，修飾動詞的就是副詞啊！答案通通選副詞？這樣可是不對的喔！look 可當作「看著」後面使用副詞angrily，而當作「看起來」就變成連綴動詞，後面接形容詞angry，也還有 look like 後面接名詞的用法。

而連綴動詞要怎麼記得跟活用呢？Yvonne老師在影片中提供了一個貼心口訣「五起五變 adj」，我們跟著影片一起了解吧！