我與素養的距離╱不一樣的旅行─旅遊北京【文學北京篇2】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。其中，旅行更是實踐的好機會。就讓我們隨著克里斯．李的腳步，在暢遊北京的同時認識文學與歷史吧！

【文學北京篇】總共有5隻影片，分別從北京的四合院、紫禁城、恭王府、園明園、頤和園等歷史建築，來認識北京。【文學北京篇2】要進入紫禁城，一起來認識一下這個比中正紀念堂大三倍的皇宮。從前門的知名商家與伴手禮，到天安門廣場、午門，然後一路暢遊太和殿、中和殿、保和殿，除了見識宮殿的宏偉，還可了解古人的生活智慧，同學們可複習已經學過的中國地理與歷史，相信會對課本的內容有更深一層的體會唷。