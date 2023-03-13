曾經「能搭車絕不走路…」 她如何從不運動到成為運動者？

沒有做不到，只有想不到——從不運動到運動者

我曾是一個能搭車絕不走路的人。可能是不喜歡走路帶來的身體濕黏感，汗水淋漓不只不能讓我覺得舒壓，反而讓我有些煩躁，直到有天身體微恙就診，醫生告訴我：「你看起來很瘦削，但是你的體脂偏高，再不運動，不久後可能內臟脂肪數值也會過高，最後可能會連帶影響健康。」

醫生的話猶如晴天一響雷的警訊，我開始觀察我的BMI值、基礎代謝率，從客觀數字來推論自己的「健康」真相。

或許，運動的初衷不是為了愛美，而是想要擁有健康的身體。如果我失去健康，人生許多想做的事、要實踐的理想，可能都會變成泡影。

但是，我要怎麼和運動親近，和它成為朋友？

處於躊躇期，剛好遇到《原子習慣》上市，我對於習慣四階段模型——提示、渴望、回應、獎賞——不只深感興趣，同時，也懷著好奇與探索的精神，想要從細微的改變看見習慣前後巨大的差異。

循序漸進，建立「運動者」身分

想要得到健康，可以使用《原子習慣》的習慣系統。透過建立微小的慣常行為，互相堆疊激發效益，而效益又會彼此相乘，最終遠遠超過你的預期。

以我而言，運動就像是改變身分。當我進行認同的具體化行為，如每天都走路（跑步）鍛鍊身體，這代表我認同自己是運動者；當我每天重複不斷地運動，就強化了我是「運動者」的身分。透過習慣漸進式的演化，每天在一點點地轉變，同時在一個習慣與一個習慣之間，持續經歷自我的內外調整。

身分認同：運動者

過程：每天走路上下班

結果：每日走路超過萬步

上面是我認同運動者的身分，透過每日增加走路強度，最後完成每日萬步的經過。但是，初始不運動的我因無法立刻看到這個習慣改變的結果，發現要完成「每日萬步」真的很困難。因此我運用《原子習慣》提到的策略，就是先設定目標，再依照五種難度的步驟來執行。

‧第一階段

強度：非常容易／做法：穿上舒服的鞋走路／花費時間：一週

‧第二階段

強度：容易／做法：每天走路上班／花費時間：一個月

‧第三階段

強度：中等／做法：每天走一萬步／花費時間：三個月

‧第四階段

強度：困難／做法：每天走＋跑一萬步／花費時間：半年

‧第五階段

強度：非常困難／做法：每週至少夜跑兩次，每次至少三公里／花費時間：一年

目標設定後，我讓這件事變簡單，不急著一定要按表操課，但我決心讓運動這個行為，每天都要出現在生活中。運動的時間盡量綑綁喜歡的事，不讓自己聚焦在運動，反而是著重在喜歡的事情上，如聽音樂。我為大腦按下「重新整理」鍵，讓運動和聽音樂變成一個自動化的行為。例如出門前，我會先喝杯咖啡，進行短暫的冥想，至少心情保持清空狀態，刺激走路的時候能夠有愉悅的心情，讓走路上班變成一件快樂的事。

同時，認識大腦運作模式。大腦喜歡游移在專注和發散之間，走路上班和聽音樂，剛好能讓自己覺得放鬆，順便有種開機上班的儀式感，適切地切換家裡和工作場域不同的模式，讓大腦知道：當走路這個動作結束，就要進入上班模式。上班需要專注，可能情緒要比較緊繃，透過走路上班，連結專注上班的提示，當大腦進入自動化之後，居家與工作模式的切換也就不容易錯置或打結。 本文出自《怡慧老師的原子習慣實踐之旅》。

當然，要每天走路上班，認同自己是運動者，並且相信自己可以改變，都得回到習慣四階段模型——提示、渴望、回應、獎賞——的練習。我的做法如下。 提示：運用習慣記分卡的概念 渴望：利用誘惑綑綁策略 回應：最小努力原則 獎賞：達標的有形／無形獎勵

當我運用習慣記分卡的概念，下載計步器APP，彷彿提醒我要注意計步器的數字。我從數字的提示，覺察自己的運動習慣。看到每天累積的步數，我開始相信自己是可以輕鬆運動的人了。

還有，我很喜歡邊做事邊聽音樂，沉浸在音樂的氛圍裡，反而會讓我更加專注。因此，我利用誘惑綑綁策略，出門就打開手機下載的音樂，戴上耳機，邊走路邊聽音樂，音樂播完，我應該也就走到學校了。

偶爾在偷懶之心興起時，我會邀請住在附近的同事一起走路上、下班。對一個不運動的人來說，我必須先讓動起來這件事變簡單。所以剛開始，我會先搭幾站的公車，讓走路上班變得簡單，縮短走路距離，減少心裡的排斥感；接著慢慢讓搭乘站數變少，最後終於可以不再搭公車。而當我對走路上班不感到吃力的時候，再加入夜跑的習慣，讓運動變得和呼吸一樣自然，跑步這個行為開始變得不會太困難。

最後，我會記錄每日的運動量，數字不斷攀升，彷彿也是在鼓舞自己的達標行為。同時，我發現自己的腿部出現肌肉，有了漂亮的線條，這種身體曲線的改變，彷彿是對健康身體的實質獎勵。初始，我也會用迴紋針作為獎賞機制，每累積一個迴紋針，就投入五十元硬幣，日積月累之後，就能買一件喜歡的東西，犒賞自己。

（本文出自《怡慧老師的原子習慣實踐之旅》，作者：宋怡慧）