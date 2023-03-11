閱讀數學／到死前一刻仍在研究數學 法國女數學家索菲•熱爾曼(上)

索菲•熱爾曼是十九世紀相當重要的法國女數學家。誕生於十八世紀末（1776年），在53歲時罹患乳癌，55歲與世長辭。熱爾曼誕生在一個相當富裕的家庭，父親經商有成，並與政治界有密切往來，因此家中經常有政界、自由改革派人士前來聚會。家庭背景的因素使熱爾曼長期接受政治、哲學方面的薰陶。在成長過程中，適逢法國大革命爆發，巴黎陷入一片混亂，人民的正常生活大多被打亂，而這也埋下了熱爾曼即將在學界嶄露頭角的種子──長時間待在父親圖書館鑽研數學。

熱爾曼獨自在父親的圖書館中讀書，當她讀法國數學加蒙塔克拉的書中，關於阿基米德日以繼夜、廢寢忘食的研究數學，直到死的前一刻都還在研究數學的故事。深受感動的熱爾曼認為，一個連阿基米德都如此著迷於其中的學問，即便面臨生死交關的時刻仍然專注其中，必定是一個相當值得投入心力去研究的領域，她便毅然決然要成為如阿基米德一般的優秀數學家。

於是，熱爾曼開始大量閱讀數學書籍，積極與用功的程度甚至是自學拉丁文與希臘文來閱讀更多的書。不過，她的父母並不支持她的夢想，在那個時空背景下，女生跟數學或學術研究是不應該連在一起的。熱爾曼經常讀書到晚上，她的父母為了澆熄她的熱情，會滅她的燈火、搶走她的被子毯子就是為了不讓她在晚上也繼續算數學。隨著時間過去，熱爾曼依然不改她對數學的執著，堅持要繼續研究數學，她的父母才開始軟化態度，漸轉為支持。

在她18歲那年，也就是可以進入大學就讀的年紀，巴黎了成立一所新的大學，但是這所大學禁止女性學生就讀。雖然不能進去就讀，熱爾曼靠關係拿到了學校的課程講義，在家學習。在這所學校教書的其中一位老師就是知名的數學家拉格朗日。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。