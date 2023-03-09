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動漫英文／《鋼之煉金術師》中的七大罪 英文該怎麼說？

聯合新聞網／ 希平方

小編自從開始社畜生活後，覺得每天都心好累，很難專注地坐在書桌前面看著密密麻麻的教科書…但是最近編輯老師們推薦，其實看動漫作品也能學習英文，頓時讓小編又有動力繼續進修了！

於是今天就要來跟大家分享神作《鋼之煉金術師》中的七個人造人反派角色，他們其實就是基督教中的七大罪（seven deadly sins）。一起來看看你犯了哪幾條罪吧（誤

《鋼鍊》中的七大罪

Envy - 恩維 - 嫉妒

Envy 是「羨慕、嫉妒」的意思，我們直接看例句：

Did you know green can symbolize envy and jealousy?（你知道綠色可以象徵嫉妒嗎？）

I feel no envy toward his fortune at all…just kidding!（我一點也不嫉妒他有錢…才怪！）

Gluttony - 庫拉多尼 - 暴食

如果想要形容人「暴飲暴食、貪吃」，則可以使用 gluttony 這個字。比方說過年過節時的情況：

Gluttony reigns during Chinese New Year.（大家很常在農曆過年時暴飲暴食。）

Sloth - 斯洛烏斯 - 怠惰

大家可能知道樹懶的英文就是 sloth。那 sloth 如果用在人身上，意思則是「怠惰、懶散」哦，很好記憶吧！

Sloth and procrastination go hand in hand.（怠惰與拖延息息相關。）

Wrath - 拉斯 - 憤怒

這裡的 wrath 指的是那種「強烈的憤怒、憎恨」。例如：

He dared not to face the wrath of his teacher.（他不敢面對憤怒的老師。）

Pride - 普萊德 - 自負、驕傲

我們知道 proud 是形容詞「驕傲」的意思，那麼 pride 就是它的名詞形式唷。有一句很有名的諺語就叫做：

Pride goes before a fall.（驕兵必敗。）

那麼 pride 也有「自尊心」的意思，比如要敘述某人自尊心很高，就可以說：

You can't criticize him publicly or privately because he has too much pride and will become defensive.（不管公開或私底下批評他都不行，因為他自尊心很高，會變得渾身是刺。）

Lust - 拉斯多 - 色慾

如果要談論某人「強烈的慾望」，就可以用 lust 這個字。這種慾望可以是對於情色、權勢金錢等等。例如：

Gather round for a tale of lust and murder.（各位靠過來，我們來聽一個有關色慾和謀殺的故事。）

Greed - 古利德 - 貪婪

最後，greed 就是指對食物或金錢等的「貪婪」，例如：

Greed for attention is what drives the influencer economy.（對於關注的貪婪推動了網紅經濟的發展。）

而 greedy 就是形容詞「貪心的」，一樣看個例句：

You greedy pig! Did you just take all the snacks from the snack station?（你這個貪吃鬼！你是不是把點心區的點心全拿走了？）

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3.【看 YouTube 留言學英文】Is it just me... 是什麼意思？

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英文 希平方

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