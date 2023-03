動漫英文／《鋼之煉金術師》中的七大罪 英文該怎麼說？

小編自從開始社畜生活後,覺得每天都心好累,很難專注地坐在書桌前面看著密密麻麻的教科書…但是最近編輯老師們推薦,其實看動漫作品也能學習英文,頓時讓小編又有動力繼續進修了!

於是今天就要來跟大家分享神作《鋼之煉金術師》中的七個人造人反派角色,他們其實就是基督教中的七大罪(seven deadly sins)。一起來看看你犯了哪幾條罪吧(誤

《鋼鍊》中的七大罪

Envy - 恩維 - 嫉妒

Envy 是「羨慕、嫉妒」的意思,我們直接看例句:

Did you know green can symbolize envy and jealousy?(你知道綠色可以象徵嫉妒嗎?)

I feel no envy toward his fortune at all…just kidding!(我一點也不嫉妒他有錢…才怪!)

Gluttony - 庫拉多尼 - 暴食

如果想要形容人「暴飲暴食、貪吃」,則可以使用 gluttony 這個字。比方說過年過節時的情況:

Gluttony reigns during Chinese New Year.(大家很常在農曆過年時暴飲暴食。)

Sloth - 斯洛烏斯 - 怠惰

大家可能知道樹懶的英文就是 sloth。那 sloth 如果用在人身上,意思則是「怠惰、懶散」哦,很好記憶吧!

Sloth and procrastination go hand in hand.(怠惰與拖延息息相關。)

Wrath - 拉斯 - 憤怒

這裡的 wrath 指的是那種「強烈的憤怒、憎恨」。例如:

He dared not to face the wrath of his teacher.(他不敢面對憤怒的老師。)

Pride - 普萊德 - 自負、驕傲

我們知道 proud 是形容詞「驕傲」的意思,那麼 pride 就是它的名詞形式唷。有一句很有名的諺語就叫做:

Pride goes before a fall.(驕兵必敗。)

那麼 pride 也有「自尊心」的意思,比如要敘述某人自尊心很高,就可以說:

You can't criticize him publicly or privately because he has too much pride and will become defensive.(不管公開或私底下批評他都不行,因為他自尊心很高,會變得渾身是刺。)

Lust - 拉斯多 - 色慾

如果要談論某人「強烈的慾望」,就可以用 lust 這個字。這種慾望可以是對於情色、權勢金錢等等。例如:

Gather round for a tale of lust and murder.(各位靠過來,我們來聽一個有關色慾和謀殺的故事。)

Greed - 古利德 - 貪婪

最後,greed 就是指對食物或金錢等的「貪婪」,例如:

Greed for attention is what drives the influencer economy.(對於關注的貪婪推動了網紅經濟的發展。)

而 greedy 就是形容詞「貪心的」,一樣看個例句:

You greedy pig! Did you just take all the snacks from the snack station?(你這個貪吃鬼!你是不是把點心區的點心全拿走了?)

