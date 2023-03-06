好讀周報／企鵝孵蛋小屋 助瀕危物種養育後代

文／陳韻涵輯

新聞故事：南非西開普省的海灘上出現許多灰白的陶瓷小屋，這種通風良好的白陶小屋坐擁無敵海景，但只能容納一個非洲企鵝家庭。

這些小屋子其實是人工的企鵝巢穴，外表看似隧道結構，內部採雙層設計，搭配可反射陽光的白色陶瓷建材維持室內部溫度在攝氏35度以下，有利企鵝避暑與孵蛋。

不同於南極企鵝住在冰天雪地，斑嘴環企鵝在南大西洋的寒冷洋流中茁壯成長，成為非洲西南部沿海地帶的特有種。非洲企鵝上陸之後，由於牠們背後的黑色羽毛吸熱能力強，所以牠們非常需要尋找陰涼處降溫。非洲企鵝以前在岸邊挖地道或地洞築巢，上方覆蓋一層又一層厚厚的海鳥與蝙蝠糞便當作隔熱材料，身高約70公分、重約2公斤到5公斤的企鵝便會躲在洞裡避暑並孵蛋。

19世紀，非洲企鵝的數量約有150萬隻到300萬隻，但當地商人挖掘鳥糞當作肥料販售，讓非洲企鵝無處避暑與孵蛋，暴露於天敵和豔陽之下。更慘的是，當地居民偷竊企鵝蛋、狩獵企鵝的行為日益猖獗，加上氣候變遷等因素，到了2019年，該地區可雌雄配對繁衍的企鵝剩不到2萬隻。過去十多年來，國際自然保護聯盟已把非洲企鵝列為瀕危物種。

非洲海岸的白陶小屋是美國達拉斯動物園、美國動物園與水族館動物保護協會、泛非洲動物園和水族館協會、南非戴爾島保護信託等機構共同推行的「非洲企鵝巢計畫」，旨在透過安裝人工巢穴，為企鵝提供安全、可遮陽的棲所，讓牠們可以安全的養育後代，盼藉此增加非洲企鵝的數量。

工作人員協助打造人工企鵝巢穴。（圖／CNN）

企鵝巢計畫負責人格拉漢表示，這項計畫2018年底開始實施，迄今已在南非5處企鵝棲息地放置約1500多個人工巢穴，其中500多個集中在非洲企鵝主要棲息的戴爾島，每次安放完成後，不出幾分鐘就會有企鵝爭先恐後地跑進去卡位。

格拉漢表示，每個人工企鵝巢穴的成本約75美元（約合台幣2289元），使用年限至少15年，預計可供30對企鵝夫妻孵化約60隻小企鵝。這項計畫2024年將拓展至非洲企鵝在非洲南部的另一個主要棲地納米比亞共和國，預定安裝4500個人工巢穴，讓企鵝都有小房子安身立命。