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張貴興赴紐約領取紐曼華語⽂學獎 「感謝台灣的支撐」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
馬來西亞裔台籍作家張貴興昨赴紐約領取美國纽曼華語⽂學獎，他是繼楊牧、朱天心之後，第三位獲得此獎的台灣作家。圖／胡金倫提供
馬來西亞裔台籍作家張貴興昨赴紐約領取美國纽曼華語⽂學獎，他是繼楊牧、朱天心之後，第三位獲得此獎的台灣作家。圖／胡金倫提供

馬來西亞裔台籍作家張貴興昨赴紐約領取美國纽曼華語⽂學獎，他是楊牧、朱天心之後，第三位獲得此獎的台灣作家。

他致詞時表示，生命中超過三分之二是在台灣度過，「雖然我的小說背景大部份在南洋，但是我今天能夠持續的創作，要感謝台灣的環境和支撐」，身後「願意把心留在台灣，讓濁軀回歸婆羅洲，就像蕭邦一樣心留祖國」。

他說，台灣很小，但擁有許多傑出的人才，「因為台灣的小，他們的成就也被縮小了。」他希望能夠有更多國外的文學獎把注意力放在台灣。

紐曼獎由美國奧克拉荷馬大學美中關係研究所（Institute for U.S.-China Issues）贊助，每兩年頒發一次，表彰以散文或詩歌書寫人類心靈的傑出成就，凡以華文寫作的作家皆有資格參加。去年春天，五名學者專家組成的評審團提名人選， 10月26日以透明的投票方式選出張貴興為本屆的獲勝者，昨在美國舉行頒獎典禮。

張貴興生於馬來西亞砂拉越。他回憶自己的創作歷程表示，砂拉越華人人口雖然只有30萬，但華文報章銷路頗佳，最多的時候曾經有7家華文報章。這些華文報章每天提供副刊版面，讓當地文藝青年發表創作，而且需求量很大。他從初中開始就開始向這些無稿費的文藝副刊投稿，一直到1976年赴台灣升學，始終維持著華文書寫的習慣。

他說，如果不是當地華人的堅持、小學的華語基礎教育、中學時期每周5節的華文課、報章上大量發表習作的空間，他大概不會以華文創作，「甚至會成為一個連華語都不太會講的華人」。他生長在異國，因為祖父輩的固執和某種尊嚴，始終在典型的華人社會中成長、接受過不是很正統的華語教育，也一直以華語書寫為榮。

張貴興1976年來到台灣，1982年成為台灣公民，自認「早已是道道地地的台灣人」；如果一輩子留在婆羅洲的話，可能早已放棄文學創作。「不過，台灣人始終認為我是馬來西亞人，而馬來西亞人又似乎把我當作台灣人」。

他表示，在台灣和海外雖然也得過一些文學獎，但紐曼華語文學獎對他意義非凡，原因就在「華語」這兩個字；「紐曼文學獎的評審委員閱讀的，不是二手翻譯，而是原汁原味的中文」。

馬來西亞裔台籍作家張貴興昨赴紐約領取美國纽曼華語⽂學獎，他是繼楊牧、朱天心之後，第三位獲得此獎的台灣作家。圖／胡金倫提供
馬來西亞裔台籍作家張貴興昨赴紐約領取美國纽曼華語⽂學獎，他是繼楊牧、朱天心之後，第三位獲得此獎的台灣作家。圖／胡金倫提供

馬來西亞 華語 張貴興

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