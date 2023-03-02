國中國文／語文一點通—有趣的析字修辭

隨著春天的腳步接近，新的學期也展開了，尤其國三的同學不久後將面臨會考，不知道大家準備的如何呢？為了讓同學能把握學習的每分每秒，我們今天就來聊一聊所謂的「析字」修辭吧！

生活中，最能讓大家感受到析字魅力的，多運用在對聯上，例如：清代乾隆皇帝與著名才子紀曉嵐某次出遊時就眼前景象所對的對子：山石岩下古木枯，此木是柴╱白水泉邊女子好，少女最妙。此對子中「山」和「石」合起來即為「岩」，「古」和「木」合起來即為「枯」，「此」和「木」合起來即為「柴」，「白」和「水」合起來即為「泉」，「女」和「子」合起來即為「好」，「少」和「女」合起來即為「妙」。這是一個非常典型的析字聯，是不是很有趣呢？

此外，析字也曾經出現在大考中，108年國中會考國文科出了析字聯：「若不撇開終是苦，各能捺住即成名」，測驗的是對此聯涵義的理解及對上下聯格律和寫作手法的判斷。

若你想更進一步認識析字，那麼現在就跟著林伶老師的腳步一起來學習吧！