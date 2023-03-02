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陽明交大九州半導體交流 助台積電日本廠培育人才

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今年二月九州半導體訪問團即選定長期培育半導體高階人才具有豐富經驗的陽明交大電機學院，作為其訪問的重要站點及重要的取經對象及合作夥伴。圖／陽明交大提供
今年二月九州半導體訪問團即選定長期培育半導體高階人才具有豐富經驗的陽明交大電機學院，作為其訪問的重要站點及重要的取經對象及合作夥伴。圖／陽明交大提供

因應台積電於日本九州設立半導體廠，九州急需於全球取經半導體人才培育經驗，今年二月九州半導體訪問團即選定長期培育半導體高階人才具有豐富經驗的國立陽明交通大學電機學院，作為訪問的重要站點及重要的取經對象及合作夥伴。

陽明交大表示，九州・台灣半導體訪問團，為近年來人數最多的國外訪問團，包含九州經濟産業局、九州地區學校與企業等四十人。九州半導體訪問團此次來台訪問目標是加強九州與台灣半導體產業共同發展的夥伴關係，分享台灣半導體人力資源開發技術，以及擴大教育機構間的相互交流。

陽明交大指出，校方作為台灣培育半導體人才的重點學校，由副校長李大嵩、副校長唐震寰與電機學院院長王蒞君，並由東京大學電機工學博士，電機學院電子所所長陳柏宏以日文進行「陽明交大半導體人才培育介紹」，九州訪問團也踴躍提出問題，日台雙方從產學間的合作到如何激發學生學習半導體知識的熱情皆有熱烈討論。

陽明交大說，電機學院對於半導體人才培育的知識轉譯，使此次九州參訪者獲益良多，對於台積電在九州設廠的準備也提供了實質幫助。這次交流活動獲得日方高度評價，九州經濟産業局表示，將連結九州區學術界與業界，與陽明交大攜手合作促進半導體人才培育間的交流與研發。

半導體 陽明交大 台積電

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