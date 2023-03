不教學的教學遊戲──成績期貨市場

筆者從未想過自己會有機會獲得玉山學者計畫回到臺灣。回想2013年底在美國取得政治學博士學位,畢業那年在美國尋求工作機會,雖然申請了數十個學術工作,但是都沒有收到任何回應。幸賴當時博士論文口試委員Jim Granato教授的幫助,才得以在他領導下的休士頓大學霍比公共事務學院(Hobby School of Public Affairs, University of Houston)擔任博士後研究員,協助該學院研究計畫的執行與公共政策碩士班(Master of Public Policy)的教學工作。那時心想自己有可能就此待在美國工作,卻沒想到2018年2月一封臉書上的訊息開啟了筆者的回臺之路。

2023-03-03 09:00