我與素養的距離╱不一樣的旅行─旅遊北京【文學北京篇1】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。其中，旅行更是實踐的好機會。接續之前不一樣的旅行─旅遊北京【現代北京篇】，這次要介紹的是【文學北京篇】。【文學北京篇】總共有5隻影片，分別從北京的四合院、紫禁城、恭王府、園明園、頤和園等歷史建築，來認識北京。

【文學北京篇1】從北京人的語言與日常生活來認識不一樣的北京，除了了解北京話的趣味，還可以順便學成語。在克里斯‧李的娓娓道來聲中，相信你一定不會忘記、「大門不出二門不邁」、「門當戶對」的由來！另外，從四合院、胡同的建築特色中，同學們可複習已經學過的中國氣候與地形，相信會對課本的內容有更深一層的體會唷。