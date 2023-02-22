國中數學／看懂油耗量 出遊省錢沒問題！

疫情趨緩，各項防疫措施逐漸放寬，民眾也開啟了各式各樣的旅遊行程，在這麼多不同的旅遊方式中，許多人會選擇較不受拘束的租車自駕旅遊。租車時可依照不同需求來選擇適合那趟旅遊的車款，價錢是其中一個重要的選擇條件，費用通常包含了租金與油費，而最直接影響油費的就是油耗量，那什麼是油耗量呢？油耗指的是車輛消耗每公升汽油量所行駛的平均公里數。

那到底怎麼計算出費用較低較適合自己旅行的車輛呢？就讓我們跟著力宇教育李熙老師一起計算這道函數應用題，題目用簡單的線型函數代表不同車款的行駛距離與剩餘油量關係，進而找到較為便宜的車款方案，看似困難的題目只要掌握到其中的訣竅，就可以輕鬆了解答對這道題囉！