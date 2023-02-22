快訊

整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

獨／駭客聲稱竊取90萬用戶個資、內部資料 微風集團回應了

45歲兒攀能高越嶺身亡「回歸山林」 前立委林豐喜悲痛回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中數學／看懂油耗量 出遊省錢沒問題！

聯合新聞網／ 力宇教育

疫情趨緩，各項防疫措施逐漸放寬，民眾也開啟了各式各樣的旅遊行程，在這麼多不同的旅遊方式中，許多人會選擇較不受拘束的租車自駕旅遊。租車時可依照不同需求來選擇適合那趟旅遊的車款，價錢是其中一個重要的選擇條件，費用通常包含了租金與油費，而最直接影響油費的就是油耗量，那什麼是油耗量呢？油耗指的是車輛消耗每公升汽油量所行駛的平均公里數。

那到底怎麼計算出費用較低較適合自己旅行的車輛呢？就讓我們跟著力宇教育李熙老師一起計算這道函數應用題，題目用簡單的線型函數代表不同車款的行駛距離與剩餘油量關係，進而找到較為便宜的車款方案，看似困難的題目只要掌握到其中的訣竅，就可以輕鬆了解答對這道題囉！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中數學二下課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10495

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

學霸 升學 力宇教育 數學科

相關新聞

國中數學／看懂油耗量 出遊省錢沒問題！

疫情趨緩，各項防疫措施逐漸放寬，民眾也開啟了各式各樣的旅遊行程，在這麼多不同的旅遊方式中，許多人會選擇較不受拘束的租車自駕旅遊...

紐時賞析／抗新冠潛力新藥 面臨上市困難

Over the past year, the United States’ arsenal of COVID-19 t...

好讀周報／兵馬俑甬道曾被挖過 項羽想一探秦始皇墓究竟？

位於陝西的秦始皇陵兵馬俑1號坑，歷經長達13年的第3次發掘，近日公布重大考古發現，除了有新發現陶俑220餘件，和大量陶馬...

紐時賞析／「寧願把年輕人關起來」砍社福預算、建監獄 英國真能減少青年犯罪率嗎？

The Marcus Lipton Youth Club is the last dedicated youth cen...

好讀周報／為什麼會塞車？車陣最前端到底發生了什麼事？

每逢長假，媒體總是報導國道塞車的新聞，每天上下班的尖峰時間，人口集中的地區也有塞車的狀況，你是否曾經仔細想過塞車的原因呢？為什麼大家要塞在路上不動？車陣的最前端又是怎樣的狀況？

第3屆金門青少年文學獎頒獎 學生呂丞翰獲3獎項成焦點

由金門縣政府教育處主辦的第三屆金門青少年文學獎徵文比賽昨日舉行頒獎典禮，其中金門高中三年級學生呂丞翰一人包辦3獎項，分別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦