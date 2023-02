趣味英文／如何堅定又不失禮貌的表達「我不同意」？

一生中你有多少次想要激動大叫:「我不同意啦!」再加上一句「你這個北七!」?但你知道自己不管多生氣,心中的理智小天使還是會拉住你,要你冷靜下來。但如果今天同事或上司又提出蠢意見,忍無可忍的你到底要怎麼禮貌地表達不認同呢?一起看下去吧!

對方提出跟主題毫不相干的笨意見時:

(O) I am of a different opinion.(我和你持不同的意見。)

(X) Your opinion is irrelevant.(你的意見很不相干。)

對方提出完全錯誤的論點時:

(O) I believe in the alternative.(我相信另一種看法。)

(X) I believe you're wrong.(我覺得你錯了。)

對方提出你不認同的觀點時:

(O) We will have to agree to disagree.(我們得同意彼此的意見不同。)

(X) I will never agree with you.(我絕對不可能同意你。)

上述這些句子都很精簡又正式。如果你想要講得完整一點,可以說:「Objective facts are incongruent with your posited statements.」,中文就是「客觀事實與你假定的陳述不符。」這句話聽起來很高級,風險是可能會顯得很高傲,不過好處就是,對方也許會沒發現你在嗆他。

你都學起來了嗎?以後想要反對別人的論點時,記得用上面幾句話,讓你理性智慧地明確表達立場唷!

