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趣味英文／如何堅定又不失禮貌的表達「我不同意」？

聯合新聞網／ 希平方

一生中你有多少次想要激動大叫：「我不同意啦！」再加上一句「你這個北七！」？但你知道自己不管多生氣，心中的理智小天使還是會拉住你，要你冷靜下來。但如果今天同事或上司又提出蠢意見，忍無可忍的你到底要怎麼禮貌地表達不認同呢？一起看下去吧！

對方提出跟主題毫不相干的笨意見時：

(O) I am of a different opinion.（我和你持不同的意見。）

(X) Your opinion is irrelevant.（你的意見很不相干。）

對方提出完全錯誤的論點時：

(O) I believe in the alternative.（我相信另一種看法。）

(X) I believe you're wrong.（我覺得你錯了。）

對方提出你不認同的觀點時：

(O) We will have to agree to disagree.（我們得同意彼此的意見不同。）

(X) I will never agree with you.（我絕對不可能同意你。）

上述這些句子都很精簡又正式。如果你想要講得完整一點，可以說：「Objective facts are incongruent with your posited statements.」，中文就是「客觀事實與你假定的陳述不符。」這句話聽起來很高級，風險是可能會顯得很高傲，不過好處就是，對方也許會沒發現你在嗆他。

你都學起來了嗎？以後想要反對別人的論點時，記得用上面幾句話，讓你理性智慧地明確表達立場唷！

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英文 希平方

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