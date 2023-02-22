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高虹安今宣布 4月婦女館增設夜間及假日臨托服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市臨托服務，4月起婦女館增設夜間及假日臨托服務。圖／新竹市政府提供
新竹市臨托服務，4月起婦女館增設夜間及假日臨托服務。圖／新竹市政府提供

為提供友善婚育生養環境，新竹市政府自2019年開辦定點臨托服務，在婦女館及南勢社會福利館兩處定點臨托。市長高虹安今宣布，今年4月將在婦女館增設夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務，歡迎有需求且符合資格的市民多加利用。

高虹安表示，為鼓勵生育及創造友善生養環境，上任後積極推動0至6歲兒童照顧服務提升工作，以減輕家長的負擔。目前竹市提供定點臨托是平日周一至周五白天時段，為擴大提供育齡階段父母達到減壓的照顧服務，預計4月在婦女館開辦平日最晚可至8點及例假日的臨托服務，透過延長服務時間的方式滿足父母的托育需求，提供安心、安養的幸福城市。

社會處表示，在養育孩子過程中，照顧者常面臨工作、侍親及育兒等蠟燭多頭燒的狀況，有時候剛好需要處理事情時，還得擔心孩子能請誰協助照顧，定點臨時托育服務即是提供照顧者的好幫手，也提供家長暫時喘息服務，因此除了原有的居家保母及托嬰中心可提供臨托服務外，市府在婦女館及南勢社會福利館各設置定點臨托，讓家長在需要喘息時有安心的托付地點，並依需求預約，享受安心托兒服務。

使用定點臨托的新住民藤原小姐說，婚後從日本帶著幼兒與先生回台灣定居，為了能更快融入台灣的生活，特地去學習中文，當初為了上課找不到臨時送托幼兒的地方傷透腦筋，剛好看到市府有提供定點臨托服務，特地透過友人詢問是否可送托，很快的解決了燃眉之急，雖然語言無法溝通，但透過比手畫腳及托育人員的悉心照顧，也讓幼兒與托育人員建立了良好的依附關係。

社會處說明，目前定點臨托的托育時間為每周一至周五上午9點至下午5點，每次至少2小時，每小時收費200元，每時段最多收托4名兒童，有臨時托育需求的家長，歡迎在托育日前3個工作日電話預約，東區定點臨托在婦女館衛生社福大樓8樓，北區定點臨托位於南勢社會福利館3樓。

高虹安指出，目前竹市提供定點臨托是平日周一至周五白天時段，為擴大提供育齡階段父母達到減壓的照顧服務，預計4月在婦女館開辦平日最晚可至8點及例假日的臨托服務。圖／新竹市政府提供
高虹安指出，目前竹市提供定點臨托是平日周一至周五白天時段，為擴大提供育齡階段父母達到減壓的照顧服務，預計4月在婦女館開辦平日最晚可至8點及例假日的臨托服務。圖／新竹市政府提供
市長高虹安今宣布，今年4月將在婦女館增設夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務。圖／新竹市政府提供
市長高虹安今宣布，今年4月將在婦女館增設夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務。圖／新竹市政府提供

托育 高虹安

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