第3屆金門青少年文學獎頒獎 學生呂丞翰獲3獎項成焦點

由金門縣政府教育處主辦的第三屆金門青少年文學獎徵文比賽昨日舉行頒獎典禮，其中金門高中三年級學生呂丞翰一人包辦3獎項，分別是在高中職新詩組第一名、小說組第三名、散文組佳作，三度上台領獎，成為典禮最受矚目的焦點。

這項頒獎典禮，由副縣長李文良、教育處長孫麗琪、各組多位評審，以及學校校長和家長、得獎學生踴躍出席參加。

李文良表示，孩子學習和寫作過程中有家長陪伴是幸福，並更能達到最好效果。他說，自己老家在雲林，雲林有個青年月刊或週刊，是學子舞文弄墨、為賦新詞強說愁的世界。金門青少年文學獎也出版獲獎作品集，就是在為屬於我們自己金門的文學留下資產和共同記憶的努力。

在頒獎典禮上，金門高中三年級學生呂丞翰大出風頭，他在去年第二屆在小說組獲第三名、新詩組第二名、散文組佳作，今年第三屆又分別在新詩組、小說組與散文組囊括獎項。呂丞翰表示，自己投入寫作是在國中時期，一篇作文獲得老師在評語上很高評價，啟發了他寫作的興趣。開始先從小說寫起，因小說篇幅長，改寫散文，再嘗試新詩創作。

呂丞翰認為，寫作是文學抒發的過程，不管開心或不開心，都可以編排成文字情感。未來可能想讀大眾傳播系，投入文字描述的行列。

第三屆金門青少年文學獎徵文比賽，各組獲獎名單如下：

（一）小說組│第一名：金門高中許恩婷；第二名：金湖國中陳子茉；第三名：金門高中呂丞翰。佳作：烈嶼國中林幼涵。

（二）散文組│高中職：第一名：金門高中洪紫欣；第二名：金門高中蔡侑岑；第三名：從缺。佳作：金門高中黃相瑋、金門高中呂丞翰。

（三）散文組│國中：第一名：烈嶼國中陳佳宜；第二名：金沙國中柯思綺；第三名：金湖國中蔡瀞宸。佳作：金湖國中陳子茉、金湖國中呂安、金城國中張晉維、烈嶼國中洪子非。

（四）散文組│國小：第一名：開瑄國小黃昱晨；第二名：古寧國小洪妡蕙；第三名：中正國小許嚴丰。佳作：古寧國小李昕、古寧國小李紫綺、古寧國小莊語軒、西口國小洪文淇、西口國小方畇諠、西口國小林宥寧、西口國小洪靖涵、金湖國小王譽霏、金湖國小呂柏毅、金鼎國小楊承祐。

（五）新詩組│高中職：第一名：金門高中呂丞翰；第二名：從缺；第三名：金門高中黃相瑋。佳作：金門高中蔡思敏。

（六）新詩組│國中：第一名：金湖國中李欣芷；第二名：金湖國中蔡瀞宸；第三名：金湖國中李詠祺。佳作：金湖國中呂安、金湖國中陳子茉、烈嶼國中洪子非。

（七）新詩組│國小：第一名：安瀾國小陳丕楷；第二名：中正國小蘇佑名；第三名：中正國小許嚴之。佳作：西口國小方畇諠、西口國小洪憶涵、西口國小蔡紹恩、金湖國小吳守恩、中正國小許嚴丰。