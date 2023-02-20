嘉義新港藝術高中師生用「文化箱子」牽起台美2校情誼

嘉義縣新港藝術高中與美國姊妹校紐澤西國際高中師生，在後疫情時代以「文化箱子」搭起友誼橋樑。今天早上藝高校長與一年三班師生共同開啟從美國遠渡重洋來的交流郵包，尤其收到威廉派特森州立大學的紀念帽與紀念衫，學生們直說「哇！很驚喜」

新港藝術高中一年三班師生今天早上特別雀躍，在大家期待的心情下，與校長任以真一起打開姊妹校紐澤西國際高中師生寄來的文化箱子郵包，打開瞬間師生欣喜雀躍。

箱內裝滿紐澤西國際高中師生贈藝高師生的各式小物，有美國產的零食點心、英文雜誌、地標模型、多款桌遊等，意想不到的是還有當地大學教授Jean Modig親贈的威廉派特森州立大學紀念帽與紀念衫。

藝高學生也立即錄製英文感言，回傳給千里之外的美國姐妹校師生，表達感謝情誼。校長任以真表示，學生平時就常透過視訊與兩個美國姊妹校學生互相對談、問候交流，分享自己國家特色，促成堅固友誼，更提生學生的雙語教育。

新港藝術高中表示，藉由交流讓學生們分享台灣特色時，也同時傾聽欣賞美國文化，除拓展學生國際視野外，英文的聽說讀寫能力亦明顯提升許多，紮實培育學生雙語實力。