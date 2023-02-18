結合機場實務與飛航專業知識 桃機首度發行科普專書

為了讓大眾更了解桃園機場的日常營運以及未來藍圖，機場公司首度發行「走讀桃園機場─25篇你不可不知道的飛航小知識」專書，介紹成就一趟飛行背後所需要各個面向的專業付出與實務運作經驗，同時邀請三大國籍航空經營者及第三航廈設計團隊建築師為各篇章進行引言，希望與社會各界分享機場及飛航專業知識。歷時一年完成的專書，將於3月出版，為第一本介紹桃園機場運作的科普書籍。

機場公司董事長林國顯表示，近年來桃園機場於媒體上推出一系列「桃機小教室」連載，從科普角度深入淺出說明機場及航空產業運作內容，在各類題材已臻完善後，精心編輯集結成冊出版。林國顯說，「走讀桃園機場─25篇你不可不知道的飛航小知識」收錄內容不單只是深入淺出的專業名詞解釋，同時也呈現機場各單位為成就一趟飛行航程背後，所具備的專業與付出的辛勞，期望藉由本書增進社會大眾對桃園機場的了解與認識，同時也透過文字紀實累積國際機場經營的實務與傳承發展經驗，這也是身為機場經營者的重要責任及使命。

專書內容共分為〈飛行之中〉、〈空側幾何〉、〈飛行環境〉、〈機場百工〉、〈第三航廈〉五大篇章，從航空公司及航機機型識別，到興建中的第三航廈未來展望，涵蓋機場及飛航實務等各面向知識；此外，機場公司特地邀請中華航空總經理高星潢、長榮航空總經理孫嘉明、星宇航空副總經理李中寧、第三航廈設計團隊羅傑斯史達克哈伯建築師事務所(RSHP)合夥建築師安德魯．泰利(Andrew Tyley)等專業人士，與機場公司總經理范孝倫一同為各篇章引言導讀，可說是臺灣航空產業精銳盡出，專業及重視程度可見一斑，以自身經歷、產業現況與未來期許，引領讀者進入書中探索飛航奧秘。