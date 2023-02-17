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雲門、國家影視聽中心「動靜光影」影展 舞上大銀幕

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
雲門舞集藝術總監鄭宗龍（右）與國家影視聽中心董事長藍祖蔚合影。圖/雲門提供
雲門舞集藝術總監鄭宗龍（右）與國家影視聽中心董事長藍祖蔚合影。圖/雲門提供

雲門五十週年，國家電影及視聽文化中心與雲門推出「動靜光影—雲門的電影對話」影展，由曾至雲門習舞的策展人、詩人鴻鴻策畫，精選5部雲門舞作影像為主軸，特選映5部亞洲電影，回應雲門舞作多元的軌跡，跨域延伸舞作與影像藝術的連結。影展將於3月4日開幕，票券即起啟售。

國家影視聽中心董事長藍祖蔚表示，他記得林懷民老師當初是因為看到電影「紅鞋子」而起舞，也使他願意投入在舞蹈的世界下，今天透過閻鴻亞（鴻鴻）策畫的動靜光影影展，重新思考雲門舞作和電影間的連結，透過影片詳細的比對和介紹，可以看到一個藝術的內涵與概念換成不同媒介後，會產生不一樣的對話。

影展將於3月4日開幕，讓舞迷與影迷重溫林懷民的「流浪者之歌」、「水月」、「關於島嶼」與鄭宗龍的「十三聲」及「定光」五齣經典舞作。鴻鴻策劃的對應電影包括印度薩雅吉雷導演的「大樹之歌」、韓國李滄東導演的「生命之詩」，日本足立正生導演的「斷食藝人」，日本高嶺剛導演的「運玉義留」，及蔡明亮導演的「你的臉」，讓觀眾有機會在大銀幕上同時欣賞到舞作與電影的雙重饗宴。

影展首日，也將邀請雲門創辦人林懷民與國影中心董事長藍祖蔚談「1978至2023，《薪傳》再現」，3月11日由雲門藝術總監鄭宗龍與導演蔡明亮分享創作想法。影展票券已啟售，放映場次有限，觀眾可請至OPENTIX售票系統購票。

雲門五十的相關計畫，後續包括「打開雲門・限量書衣海報珍藏版」出版，「2023國泰雲門隨行吧」的戶外公演及社區巡演等詳細內容都將持續公布。

電影 林懷民 鄭宗龍

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