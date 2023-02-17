鄭宗龍、真鍋大度聯手新舞作「波」實驗身體AI運算

適逢雲門舞集創辦50週年，雲門藝術總監今鄭宗龍宣告首波50週年計畫，將在台灣推出兩作品，除創辦人林懷民1978年經典之作「薪傳」將巡演全台六城，秋季則由鄭宗龍與日本藝術家真鍋大度聯手，實驗身體AI運算，創作嶄新作品「波」。雲門年底也將帶雙舞作「毛月亮」與「十三聲」至歐洲巡演。

鄭宗龍自2020年接任雲門藝術總監，歷經3年的全球疫情，帶領著雲門持續創作累積能量，去年10月重返國際舞台，赴美華府國家級甘迺迪中心等東西岸六城巡演。今年春季邀請創辦人林懷民親自排練「薪傳」，將從台北出發，巡演台中，高雄，苗栗，嘉義及台東六城市，21場次、共兩萬多張票。目前台北8場次已完售，其他城市票券陸續銷售中。

鄭宗龍則將於10月發表新作「波」，由國家表演藝術中心三場館共同製作，並邀請新媒體藝術家真鍋大度合作。雲門指出，出身數學工程師的真鍋大度，結合身體、程式、數據資料等作品，在國際上屢獲大獎，最為人讚譽的作品是2016年巴西里約奧運的閉幕演出「東京八分鐘」裡的多媒體製作。鄭宗龍與真鍋大度去年頻繁討論各種可能，將首度嘗試身體的AI實驗，藉由穿越身體與科技之間，試著讓舞蹈更走出既定框架。

鄭宗龍說，他的世界是身體，呼吸，武術與花花草草，真鍋的世界則是鍵盤，滑鼠，編成與AI，兩個人都是1976年龍年出生，卻完全不同領域，希望能一步步實現想像。

「波」10月在台巡演後，雲門也將以雙舞作「毛月亮」與「十三聲」展開為期5周的歐洲巡演。雲門表示，鄭宗龍與冰島搖滾天團席格若斯（Sigur Rós）合作的「毛月亮」2019年在台灣首演後，原訂2021年的國際巡演計畫被疫情打斷，今年11月將到世界舞蹈重鎮倫敦沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells）進行歐洲首演，這也是舞團第13次受邀於倫敦演出;「十三聲」於2020年初在歐洲巡演11城27場大獲好評，延宕兩年的巴塞隆納、馬德里與坎城雙年舞蹈節演出終將成行。