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28歲名媛遭殘忍碎屍煮湯！擁億元身家疑「這原因」招殺身禍 前夫仍在逃

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閱讀數學／哈佛數學系睽違六年的女教授(下)

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
哈佛大學數學系女教授威廉斯（Lauren Kiyomi Williams）。圖／翻攝自哈佛大學網站
哈佛大學數學系女教授威廉斯（Lauren Kiyomi Williams）。圖／翻攝自哈佛大學網站

上週我們介紹了哈佛大學數學系女教授威廉斯（Lauren Kiyomi Williams）。她從小時候嚮往成為一位作家，到後來因緣際會，在一場數學競賽中大顯身手，慢慢發現自己的對數學的興趣。她身上具備了許多有趣的特質：相較於投身於熱門研究領域，她更喜歡順應自己的興趣，依循自己對知識的喜好而從事研究。她所研究的是「格拉斯曼流形（Grassmannian），而這項研究，後來跟物理結合，有了越來越多的實用成果。

§未知與挑戰

時間來到2016年，威廉斯接獲一則意料之外的邀約──哈佛大學問她是否有意願到數學系來任教。不到40歲就獲得一流學府的邀請，威廉斯幾乎是達到許多學者終身難以企及的學術里程碑。理論上開心都來不及了，哪還需要煩惱。可是，威廉斯的確猶豫了。她的考量是，第一，當時的哈佛數學系沒有任何女教授；第二，系上也沒有組合數學家。試想一下，同事全是異性，又沒有前輩可以一起討論，這樣的工作環境相較沒那麼友善。許多女性學者到這個關頭都有可能卻步，甚至懷疑自己是否真的夠格。

「凡事都應該有先例，何不自己成為那個先例呢？」這樣的想法驅動威廉斯，便答應邀約，成為哈佛數學系第二位獲得終身職的女教授，也結束該系長達六年沒有女教授的紀錄。

威廉斯並沒有經典的數學家人設：既不是神童，也沒有破解世紀難題。她只是偶然發現數學很有趣，並一路朝數學走去。我們也期待每一堂數學課都有機會創造這樣的魔幻時刻，讓每位學生都有機會成為下一個威廉斯。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。

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