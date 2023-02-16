台大森林環境資源系戶外教學 無患子老董解說創業歷程
台大森林暨環境資源學系教授鄭森松、張慧婷率助教、學生65人，今天到台南無患子生物科技公司戶外教學。無患子生技董事長王高榮說，台灣原生種無患子有助水土保持、吸收大量二氧化碳，果實又能多樣化應用，是值得推廣的造林作物。
台大森林環資系開設林場實習生物材料課程，指導教授鄭森松兼任台大實驗林管理處教學研究組長，今天到無患子生技聽取台灣無患子生態、先民應用清潔劑傳統及因開發砍除、推廣造林及與台大、屏東科大產學合作歷程。
許多學生很好奇，看起來平淡無奇的無患子是如何能夠作為各種清潔劑保養品原料，無患子生技的產品怎麼能打入美國、日本保養品市場。王高榮表示，日美保養品市場競爭激烈，無患子的產品一直是電商亞馬遜熱銷商品，在日本也持續成長。
王高榮指出，能夠成功的關鍵之一，就是產品堅持天然成分，且平價產品清潔保養效果甚至高過國際品牌，才能獲得美日及台灣消費者肯定，有效區隔現有市場。
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