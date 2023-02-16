一諾千金！旅美校友二捐百萬助母校 學弟妹見本人喊4字

雲林斗六人蔡松平旅美一甲子，多年來心繫故鄉栽培，5年前首次捐贈7萬美元給母校石榴國小，幫助學校建設軟硬體與藝文培育，當時允諾會再捐第2筆善款，今天他專程攜妻返台、實現約定，捐贈8萬2600美元，已能當孫輩的學弟妹開心迎接並大喊「大學長好！」，感謝他「一諾千金」，校方也回贈Q版紀念品，場面溫馨感人。

蔡松平今年86歲，60年前隻身赴美求學，他說，今日成就歸功於在台求學階段受過國家幫助，靠「工讀獎金」賺取自己的伙食費，順利半工半讀完成五專學業後至國外念大學，當時即立下他重視教育的觀念。

蔡松平大學畢業後，進入費城一家企業擔任機械管路工程師，從此定居美國，後來還跨界經商，事業有成，不過他今天透露，當年赴美是一路熬過來的，最難忘當時單程返台機票要價百萬台幣，他工作了8年才有辦法回家探親。

有感經濟限制，蔡松平認真工作，今日將累積的存款，在此有餘力之時回饋鄉里，太太劉淑英和子女也都相當支持他做這件有意義的事，5年前捐了第1筆款項，這次趁疫情趨緩，親自回到故鄉走訪並再捐第2筆，看見地方蒸蒸日上，相當開心，因此也臨時追加50萬元捐贈石榴國中，造福當地學子。

「還以為是詐騙！」石榴國小校長蔡正龍說，當年接獲蔡松平打來的遠洋電話，還表達要捐7萬美元，嚇了很大一跳，後來詳談之後了解背後故事，雙方商討後將款項用在軟硬體設備、特色藝文、獎勵優秀學生表現及幫助弱勢學生等4大項校務發展，包括已打造英聽教室、優化布袋戲及小提琴等社團營運。