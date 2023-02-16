學童設計廢塑膠裂解煉油海上平台 赴FIRST機器人世界賽

高雄市林園國小參加「2022-2023 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」，以「廢塑膠裂解煉油」為題，發想設計出海上工作平台，以收集漂浮的塑膠垃圾當成製造石油的原料，獲得團體總冠軍，4月將代表台灣參加在美國休士頓舉行的世界機器人大賽。

「2022-2023 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」2月11、12日在科工館舉行，全國68支隊伍參賽。林園國小團隊由校長洪琮琪領軍，主任吳雅茹、教練蔡德暐與五、六年級的學生組成「急急如律令」團隊，以「廢塑膠裂解煉油｣為主要研究主題，花了將近半年的時間準備。

今年台灣選拔賽主題訂為「SUPER POWERED超能世代：能源大挑戰」，機器人表現共計有15道任務解題，包含水電大壩、智慧電網、能源儲存等。參賽隊伍必須設計、組裝機器人並編寫程式，在2分30秒的競賽中全自動化地完成任務，從場地中的不同來源收集能源，再分配運送至指定的區域以進行儲存或消耗，林園國小學生是以滿分的完美表現完成三次挑戰賽。

林園國鄰近林園石化工業區，師生選擇以石化工業為研究方向，並直接到中油參訪，與工程人員進行研討。團隊以「廢塑膠裂解煉油」技術為主軸，提出直接在海上設計一個工作平台收集四處漂流的塑膠垃圾，來當成製造石油的原料，不僅可以取得大量且免費的原料，還可以解決海上塑膠垃圾的問題。

為了更清楚呈現出研究的結果，學生們組裝了一套模型，利用馬達帶動圓形滾筒，旋轉時海面上產生圓型的漩渦可將垃圾聚攏，接著送進粉碎機、熱裂解反應爐進行裂解，使塑膠碎片回到原始的氫與碳原子狀態。接著再重新排列分子組成，就可將廢塑膠轉換成有用的燃料。這些油品可以讓海上漁船或貨輪中途補給石油，不僅可加速貨物運送時間，還可節省停泊港口的鉅額費用。