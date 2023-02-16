快訊

勾結酒店隱匿19億營業額逃漏稅 國泰洋酒董座速籌1億元交保

劉文正3個月前病逝美國！心肌梗塞通常快又急，發生了該如何處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大葉學生設計扭蛋公仔 動物療育系鋪貨日本超商

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學多媒體學程為民間企業設計兩個系列扭蛋，因應市場需求，增加盒裝版商品。圖／大葉提供
大葉大學多媒體學程為民間企業設計兩個系列扭蛋，因應市場需求，增加盒裝版商品。圖／大葉提供

扭蛋遊戲受兒少喜愛，不少成人也有收集扭蛋公仔的嗜好，大葉大學多媒體數位內容學位學程透過產學合作，為民間公司設計製作扭蛋，第一波作品評價頗佳，已推出盒裝形式在台、日超商上架，第二波作品也進入通路販售。

大葉多媒體學程大四生林諺妤今天表示，第一波扭蛋「東京的片隅」以動物為元素，公仔下方垃圾桶設計可收納辦公室小物，廠商非常喜歡，並提議第二波扭蛋可用摩艾機器人的意象，所以她把大家熟悉的摩艾石像結合療癒的動物，看起來比較可愛。

大葉視覺傳達設計學系碩士生戴妘芳說，她為3D列印的樣品上色時因體積很小，很容易一不小心就塗色超過範圍，她反覆修改和調整幾次才畫出滿意的效果，廠商後來根據量產需求，放大比較細的物件，經過參與這次產學合作，她更了解商品化要注意哪些細節。

「進擊的摩艾」扭蛋一共有5款，分別是麻雀、柴犬、水獺、倉鼠、豬，打開動物造型的蓋子，是放置迴紋針等辦公室小文具置物空間，林諺妤很開心再次看到自己設計的作品上市，謝謝指導老師江家慶帶領她參與產學計畫，也謝謝陳志隆老師、黃懷德兩名老師在她的創作過程不吝指導。

大葉多媒體學程助理教授江家慶指導大四生林諺妤和研究生戴妘芳、廖芳瑋、陳俊佑為民間企業設計商品；江家慶表示，廠商找到大葉，一開始由學生畫設計圖提案給廠商評選，最後選定林諺妤設計的「東京的片隅」當第一波量產作品，系上協助廠商製作樣品，這個系列以逃出動物園、躲在垃圾桶的動物傳達上班族的心聲，推出後市場反應很好，廠商增加盒裝公仔在超商上架，系上同步協助廠商設計製作第二波的扭蛋，延續動物可愛特色，推出總計5款的「進擊的摩艾」。

大葉大學多媒體學程師生與民間公司合作設計扭蛋已量產。圖／大葉提供
大葉大學多媒體學程師生與民間公司合作設計扭蛋已量產。圖／大葉提供

超商 東京

延伸閱讀

藤本壯介操刀世界最大木造建築！ 2025大阪世博圓環迴廊「大屋根」 日本傳統木結構極緻之美

春季限定！日本三大玩賞體驗：雪壁、櫻花、採草莓

永續大葉、創生未來 大葉大學師徒制打造就業即戰力

和日本大胃女王相見歡 小慧食量讓日本人也傻眼

相關新聞

大葉學生設計扭蛋公仔 動物療育系鋪貨日本超商

扭蛋遊戲受兒少喜愛，不少成人也有收集扭蛋公仔的嗜好，大葉大學多媒體數位內容學位學程透過產學合作，為民間公司設計製作扭蛋，...

會考生活英語／【保健篇】受傷送醫

★單字 1. happen [ˋhæpən] v. 發生（國中基本1200字） 2. medicine [ˋmɛdəsn] n. 藥；醫學（國中基本1200字） ★實用字詞 1. twi

3D實驗室／地震產生 大地當時發生什麼事？

近期土耳其發生了嚴重的大地震，地震的產生根據調查研判可能是板塊運動的作用力引發斷層平移錯動，造成地面劇烈搖晃，甚至震垮無數樓房...

圖表看時事／公車業者提心吊膽！電動車燒出安全疑慮 一圖看4個撲滅難點

為達二○五○淨零排放，政府規畫二○三○年市區公車、二○四○年汽機車全面電動化。但電動車意外頻傳，去年下半年就至少兩起電動公車火燒車，新北近一個月因電動公車故障影響營運則有廿件，各地也不時傳出電動機車電

紐時賞析／新冠肺炎疫情影響 學生損失三分之一學年學習量

Children experienced learning deficits during the COVID pand...

紐時賞析／養小孩的方式不同於往 家長得付出更多時間、金錢

American parents are finding the job much harder than they e...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦