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大葉學生設計扭蛋公仔 動物療育系鋪貨日本超商
扭蛋遊戲受兒少喜愛，不少成人也有收集扭蛋公仔的嗜好，大葉大學多媒體數位內容學位學程透過產學合作，為民間公司設計製作扭蛋，第一波作品評價頗佳，已推出盒裝形式在台、日超商上架，第二波作品也進入通路販售。
大葉多媒體學程大四生林諺妤今天表示，第一波扭蛋「東京的片隅」以動物為元素，公仔下方垃圾桶設計可收納辦公室小物，廠商非常喜歡，並提議第二波扭蛋可用摩艾機器人的意象，所以她把大家熟悉的摩艾石像結合療癒的動物，看起來比較可愛。
大葉視覺傳達設計學系碩士生戴妘芳說，她為3D列印的樣品上色時因體積很小，很容易一不小心就塗色超過範圍，她反覆修改和調整幾次才畫出滿意的效果，廠商後來根據量產需求，放大比較細的物件，經過參與這次產學合作，她更了解商品化要注意哪些細節。
「進擊的摩艾」扭蛋一共有5款，分別是麻雀、柴犬、水獺、倉鼠、豬，打開動物造型的蓋子，是放置迴紋針等辦公室小文具置物空間，林諺妤很開心再次看到自己設計的作品上市，謝謝指導老師江家慶帶領她參與產學計畫，也謝謝陳志隆老師、黃懷德兩名老師在她的創作過程不吝指導。
大葉多媒體學程助理教授江家慶指導大四生林諺妤和研究生戴妘芳、廖芳瑋、陳俊佑為民間企業設計商品；江家慶表示，廠商找到大葉，一開始由學生畫設計圖提案給廠商評選，最後選定林諺妤設計的「東京的片隅」當第一波量產作品，系上協助廠商製作樣品，這個系列以逃出動物園、躲在垃圾桶的動物傳達上班族的心聲，推出後市場反應很好，廠商增加盒裝公仔在超商上架，系上同步協助廠商設計製作第二波的扭蛋，延續動物可愛特色，推出總計5款的「進擊的摩艾」。
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