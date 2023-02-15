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3D實驗室／地震產生 大地當時發生什麼事？

聯合新聞網／ 力宇教育

近期土耳其發生了嚴重的大地震，地震的產生根據調查研判可能是板塊運動的作用力引發斷層平移錯動，造成地面劇烈搖晃，甚至震垮無數樓房。臺灣位在板塊的交界處，亦是地震好發的地區之一，板塊運動和斷層不只是課本知識，更是我們腳下土地的故事。

在國中的課程中，我們對板塊運動等相關課程有了基本的認識，高中地科更是整合國中所學，更加深入介紹。力宇教育的李威立老師用動態的3D圖示，帶同學們一次看懂三種斷層的類型，並和板塊邊界課程做完整歸納統整。快點開影片，一起來看看吧！

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

板塊 地震 土耳其 學霸 升學 力宇教育

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