3D實驗室／地震產生 大地當時發生什麼事？

世界盃足球賽在阿根廷精彩奪冠後畫下句點，賽前以「最後一舞」引起話題的阿根廷主將梅西，也成為最多人討論的英雄。梅西在職業生涯中創下無數紀錄，無疑是一個偉大的球員，但他自己也表明過，不曾拿過世界盃冠軍會是他球員生涯的遺憾，最終在與法國的PK賽中，成功奪下金盃，圓了自己的夢想。

2023-02-13 15:18