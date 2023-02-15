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圖表看時事／公車業者提心吊膽！電動車燒出安全疑慮 一圖看4個撲滅難點

聯合報／ 記者周湘芸邱瓊玉徐偉真林麗玉江婉儀李成蔭／連線報導
政府推動運具電動化，不僅傳出電動公車火燒意外，也發生電動機車電池交換站自燃，圖為淡水客運去年十月燒掉兩輛電動公車。記者林昭彰／翻攝
政府推動運具電動化，不僅傳出電動公車火燒意外，也發生電動機車電池交換站自燃，圖為淡水客運去年十月燒掉兩輛電動公車。記者林昭彰／翻攝

為達二○五○淨零排放，政府規畫二○三○年市區公車、二○四○年汽機車全面電動化。但電動車意外頻傳，去年下半年就至少兩起電動公車火燒車，新北近一個月因電動公車故障影響營運則有廿件，各地也不時傳出電動機車電池交換站自燃，居民甚至將電池交換站視為鄰避設施。政府推展運具電動化之際，安全性配套恐待加強。

公車不明起火 呼籲政府調查

淡水客運去年十月發生一輛電動公車充電時不明原因自燃，還延燒隔壁另輛電動公車，兩車足足燒了一個多小時。淡水客運說，車商事後召回同批生產的十六輛電動巴士，並指該批車輛需要二次整改，但至今無法提供安全證明，也無法營運，影響甚鉅。桃園客運也曾在前年因修車廠充電站起火，一連燒毀七輛電動公車。

有客運業者說，大家對電動車還很陌生，因沒經驗、沒人力，若起火「只能等它自己燒完」，要是車上有乘客，後果不堪設想，業者「每天都提心吊膽」。先前消防局有前往各客運實施消防演練，但現況仍是無法立刻撲滅，業者對電動車安全性有很大疑慮，呼籲政府應協助訂定電動車火災ＳＯＰ。

也有客運業者說，淡水客運火燒車原因至今不清楚，呼籲交通部公路總局、車安中心等單位要介入調查，至少要追蹤，不該變成車商、客運業者間的事，對乘客和公安不是好事。

甚至有業者認為，中央應放緩電動化速度，先提升安全技術，「不要為了做而做」。

電動公車普及 仍有安全隱憂 製表／周湘芸、邱瓊玉
電動公車普及 仍有安全隱憂 製表／周湘芸、邱瓊玉

電池交換站自燃 淪鄰避設施

新北市交通局運輸管理科長林詩欽說，電動車起火速度突然且快速，也更難滅火，只能加強司機員訓練，搭配消防隊演練，處理方式就是盡快疏散乘客，確實是大挑戰。

除了電動公車問題多，近年也不時傳出電動機車電池交換站自燃意外。

協助社區充電設備設置的車可充公司負責人張為光說，電動機車電池交換站設置屢被社區視為鄰避設施，住戶最常問的就是「會不會爆炸？起火？」

台北市消防局長莫懷祖說，電動運具未來將被大量使用，需要基本的安全規範，希望能強制規定電池交換站、充電樁等，明確標示斷電閥位置等，讓消防人員能第一時間將電池阻斷，縮短滅火時間。目前北市已有兩套專門撲滅電動車起火的水霧滅火系統。

交部：要求電池須經耐燃檢測

交通部路政司說，國內電動公車安全法規需符合聯合國規範；針對火燒車，有要求製造商電池要經實際檢測，包括耐燃、衝擊；車輛使用上也請地方政府定期演練、持續督導應對處理。

路政司說，也要求地方政府應提供轄管充電站整體規畫、查核充電站安全規畫，及會同警、消單位辦理事故實體演練規畫等，並將會同經濟部、台電等單位辦理審查，確保規畫的合宜性。

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