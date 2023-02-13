國中英文／會考百日衝刺 英語科考前提點

過年後的學期開始，也意味著9年級生距離會考剩下不到100天了。同學們是否開始做最後百日的衝刺了呢？

力宇教育Yvonne 老師針對國中六冊進行文法與題組的重點提醒，在第四、五冊有哪些重要的文法點？要怎麼熟記這些重點？ Yvonne老師在總複習課程中都做了完整的介紹，也使用貼心口訣讓同學活用。

而在單題的部分，除了測驗文法之外，單字也占了相當重的比數，單字的意思、一字多義及易混淆單字，都需要加強複習。同學們常用2000單字是否都熟記了呢？ 如果背了就忘的話，就需要搭配例句來一起理解，更能加深印象喔！

在108課綱的考試中，題型著重在同學的閱讀素養力，題組的「跨領域生活情境」及「閱讀測驗常考的題目」，Yvonne老師進行了介紹，並解說多題題組來讓同學熟悉此概念，並在會考短時間內運用策略答題。