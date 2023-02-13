聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中英文／會考百日衝刺 英語科考前提點
過年後的學期開始，也意味著9年級生距離會考剩下不到100天了。同學們是否開始做最後百日的衝刺了呢？
力宇教育Yvonne 老師針對國中六冊進行文法與題組的重點提醒，在第四、五冊有哪些重要的文法點？要怎麼熟記這些重點？ Yvonne老師在總複習課程中都做了完整的介紹，也使用貼心口訣讓同學活用。
而在單題的部分，除了測驗文法之外，單字也占了相當重的比數，單字的意思、一字多義及易混淆單字，都需要加強複習。同學們常用2000單字是否都熟記了呢？ 如果背了就忘的話，就需要搭配例句來一起理解，更能加深印象喔！
在108課綱的考試中，題型著重在同學的閱讀素養力，題組的「跨領域生活情境」及「閱讀測驗常考的題目」，Yvonne老師進行了介紹，並解說多題題組來讓同學熟悉此概念，並在會考短時間內運用策略答題。
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用112年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語進度課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10365
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言