好讀周報／認識侏儒症 青春期身高矮、長太慢別輕忽

文／江家豪（新北市中正國中生物老師）

●看成因／生長激素過多 變巨人 若是分泌不足 成侏儒

在青春期期間，生長激素會作用在骨骼上，刺激骨骼生長，因此，如果腦垂腺在分泌生長激素時發生異常，連帶會導致我們的身高出現異狀。假使腦垂腺分泌過多的生長激素，會導致骨骼不停生長，最後身高明顯高於正常人，這種情況被稱為「巨人症」。患者除了日常生活因身高產生許多不便外，生長過於快速卻不紮實的骨骼，也常讓他們不良於行。金氏世界紀錄中世界上最高的男人──蘇爾坦‧柯森（Sultan Kösen）就是因為腦垂腺長了腫瘤，分泌過多生長激素而導致他青春期後身高不停成長，患了巨人症。

相反的，若是青春期生長激素分泌不足，骨骼缺乏刺激而生長停頓，將導致身體與四肢明顯短於平均值，一旦拖到青春期結束都沒有接受治療，骨骼生長板關閉就為時已晚，這樣的情形一般也被稱為「侏儒症」。生長激素缺乏症的發生率，大概是每4千到1萬人就會有一個案例，青少年時期的梅西就是其中一員。造成生長激素不足的原因也很多，通常是遺傳因素、腦垂腺受損或病變所引起，那我們該如何得知這樣的疾病是否找上自己呢？

●要警覺／長得矮或長太慢 機警就醫找原因

患有生長激素缺乏症的兒童，經過特定刺激後所分泌的生長激素會比正常兒童來得低。（圖／照護線上）

察覺生長激素缺乏症的主要方式是透過特徵的觀察及內分泌檢查著手。一般來說，患者在青春期不僅長得矮還長得慢，同時伴隨運動能力較差、體脂肪較高等症狀。所謂長得矮，指的是身高落在同性別年齡層的後3%，而長得慢則是1年長不到4公分。如果有這樣的情況，就應該機警就醫，查清楚長不高的原因，才能對症下藥進一步治療。

若懷疑長不高的情況與生長激素有關，可以求助內分泌科的醫師做診斷。由於激素是透過血液運送到作用的部位，所以要診斷生長激素濃度是否異常，可以經由血液檢查得知。然而生長激素的分泌並非穩定而平均，通常是在特定時間大量分泌，因此要檢查生長激素濃度必須先使用藥物刺激，隨後每隔一段時間抽血檢測，記錄它的分泌量正常與否。

若經診斷為生長激素缺乏症該怎麼辦呢？一旦確定長不高的原因是缺乏生長激素所造成，可以透過施打生長激素來挽救，但生長激素價格昂貴，若不符合健保給付標準的話，對家庭無疑是個大負擔。醫界有個生長激素治療費用估算法，就是「體重×0.85」萬元／年，也就是說一個40公斤的人，用在治療這個疾病上的費用1年就要32萬元，整個療程下來可能需要3到5年的時間。難怪梅西說，如果當時沒有職業球隊對他伸出援手，他現在也只是個侏儒症患者。

生長激素分泌的高峰常常在夜間睡眠時發生。（圖／照護線上）

●要注意／規律睡眠 適度運動 生活作息 影響發育

除了罹患罕見疾病外，生活作息更是影響身高發育的關鍵因素。前面提到，生長激素的分泌並非時時刻刻、穩定而平均，而是某些特定時間點生長激素會大量分泌，分別是：夜間睡眠時、運動過後與飢餓狀態下。因此要讓生長激素正常分泌且作用，充分且規律的睡眠是必不可少的，搭配適度的運動與良好的飲食習慣，才能有助於青少年身高的發育。也因此，當父母要求你早點睡覺的時候，千萬別再說他們囉嗦了，一旦錯過自己青春期身高成長的黃金階段，可是會悔不當初的唷！