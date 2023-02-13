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好讀周報／認識侏儒症 球王梅西的幼年之痛

聯合報／ 好讀周報
身高僅169公分的阿根廷足球名將梅西，11歲被診斷出生長激素不足，若無接受治療，恐患侏儒症。（圖／歐新社）
身高僅169公分的阿根廷足球名將梅西，11歲被診斷出生長激素不足，若無接受治療，恐患侏儒症。（圖／歐新社）

文／江家豪（新北市中正國中生物老師）

●小故事／足球偶像梅西 小時差點變侏儒

世界盃足球賽在阿根廷精彩奪冠後畫下句點，賽前以「最後一舞」引起話題的阿根廷主將梅西，也成為最多人討論的英雄。梅西在職業生涯中創下無數紀錄，無疑是一個偉大的球員，但他自己也表明過，不曾拿過世界盃冠軍會是他球員生涯的遺憾，最終在與法國的PK賽中，成功奪下金盃，圓了自己的夢想。

事後，許多關於梅西的生平故事被挖掘出來，其中最讓人詫異的是梅西說自己差點就成了侏儒，無法在球場上馳騁競技了。還好當時有職業球隊看上他的運動能力，願意資助他醫療費用，才讓他得以成為優秀的運動員。雖然身高只有169公分，不若其他運動員一樣高大，但至少擺脫了侏儒症，讓他能像一般人一樣奔跑。

●生物學／泛指四肢極端矮小 物種也能冠「侏儒」

侏儒泛指身體及四肢極端矮小的狀態，這樣的說法不僅限於人類，有許多物種的名稱也被冠上侏儒兩個字，例如：侏儒河馬、侏儒抹香鯨等，這表示牠是相似物種中體型相對較小的。

舉例而言，河馬（Hippopotamus amphibius）與侏儒河馬（Choeropsis liberiensis）外型其實很相似，唯獨在體型上，侏儒河馬明顯的比河馬小上好幾倍。這樣的差異不是因為生理疾病或營養不良所造成，事實上，這兩種河馬完全是不同物種，學名不同，而且牠們在自然情況下無法雜交生出有生殖能力的後代。

然而這樣的概念不適用人類，那些被稱為侏儒的人同樣身體與四肢極端矮小，但他們並非新種人類，而是罹患罕見疾病所導致。

侏儒河馬體型明顯小於河馬，兩者是不同種的生物。（圖／台北市立動物園）
侏儒河馬體型明顯小於河馬，兩者是不同種的生物。（圖／台北市立動物園）

●看醫學／侏儒症成因很多 內分泌引起較少見

侏儒症指的是身體與四肢極端矮小的疾病，它的成因眾多，最常見的是一種稱為「軟骨發育不全症」的顯性遺傳疾病，大約占了侏儒症患者的7成；其他3成則是由於內分泌失調或營養不良所引起。梅西當時面臨的情況，就是缺乏生長激素而產生的垂體性侏儒症，屬於較少見的那3成患者之一。

腦垂腺（又稱腦下垂體）是大腦下方的一個內分泌腺，它被稱為內分泌總指揮，除了可以分泌多種調控激素外，更可以分泌生長激素，主導身高的發展。

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