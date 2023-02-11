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2023台灣國際科學展覽會 北一女精彩亮眼再創佳績

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供

「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼，今年報名參賽作品48件，26件通過初審進入複審，最終共有15件作品獲獎，包括一等獎5件、二等獎4件、三等獎2件、四等獎4件，其中10件作品及14名同學獲選為出國正選代表。

這次報名參加台灣國際科學展覽會的國內外選手，包括我國在內共有21個國家及地區，分別為美國、捷克、印尼、義大利、伊朗、日本、盧森堡、泰國、土耳其、突尼西亞、韓國、菲律賓、新加坡、南非、瑞士、烏克蘭、中華民國以及線上參加的巴西、埃及、澳門、俄羅斯，284名學生、170件作品參賽。

經過各階段激烈選拔，最後共有國內60件、國外18件作品獲獎，並選出24件作品、35位同學將分別代表台灣參加美國ISEF、義大利FAST科學博覽會、突尼西亞I-FEST2國際工程與科技節、土耳其Buca IMSEF音樂科學工程博覽會、巴西MOSTRATEC科學博覽會等國際重要青年科學競賽與國際科學展覽會。

北一女表示，北一女有10件作品及14名同學獲選為出國正選代表。其中，美國ISEF是6件、墨西哥國際科學博覽會1件、義大利科學博覽會1件、突尼西亞國際工程與科技節1件、韓國科學博覽會1件。

北一女指出，2023台灣國際科學展覽會精彩亮眼的豐碩成果，代表全體師生對科學研究專注投入及長期耕耘，也代表本國優秀科學人才的茁壯與成長，全校師生將繼續秉持對科學研究的熱情，以國際視野為全球科學發展與應用齊心努力。

「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供
「2023台灣國際科學展覽會 (TISF) 」共含我國在內21個國家師生齊聚科教館，經一周比賽與文化交流，北一女中參賽成果豐碩表現亮眼。圖／北一女提供

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