台東縣府辦「全英冬令營」 提升學生英語學習信心

台東縣政府教育處落實英語學習生活化，集合全縣14位優秀外籍英語教師，今開辦為期2天的「全英語冬令營」，吸引100位學生報名參加，讓學生們在多元學習體驗中，獲得對英語學習的信心。

教育處處長林政宏說，冬令營以「Crazy Olympic瘋狂奧運」為主題，結合數位學習，讓學生可以使用iPad參與外師設計的線上競賽，另也有飛盤遊戲、動手做滑索車等多元課程及活動。

縣府全力推廣英語教育，除基本讀寫能力外，近年來口說能力被視為英語教育當中十分重要的一項環節，教育處整合全縣外師資源辦理全英語冬令營，鼓勵學生利用寒假期間自我學習英語。

全英語冬令營將學童分至法國、巴西、德國、義大利、阿根廷等5組不同的隊伍互相競賽，全英語的互動方式，讓學童彷彿置身於國外，學習各式各樣能應用於日常生活中的實用英語對話。