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國際學生光學設計競賽 北科大碾壓美法奪世界第一

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大光電系碩士生邱柏翰（左二）代表參加SPIE學生光學設計競賽，榮獲第一名。圖／北科大提供
北科大光電系碩士生邱柏翰（左二）代表參加SPIE學生光學設計競賽，榮獲第一名。圖／北科大提供

國立台北科技大學學生參加國際光電工程學會（SPIE）於美國舊金山舉辦「2023年學生光學設計競賽」（Student Optical Design Challenge），台灣僅北科大團隊參加，學生邱柏翰憑藉AR眼鏡光學設計的研究成果，從美國、法國等七組勁旅中脫穎而出，榮獲第一名。

國際光電工程學會1月底在美國舊金山舉辦「2023年學生光學設計競賽」，只有以海報或口頭報告形式入選SPIE的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）會議的學生才能參賽。台灣僅北科大一組參與，另六名參賽者則分別來自美、法等國頂尖大學博士生。

北科大光電工程系副教授鄭鈺潔帶領研究團隊，在SPIE研討會中爭取口頭報告機會，學生邱柏翰利用3分鐘時間，以英文完整且流暢地報告北科大與華碩電腦合作AR眼鏡光學設計的研究成果，最終脫穎而出，並獲得美金3000元獎金。

邱柏翰表示，AR眼鏡的重量、外型、影像品質是影響使用者體驗的關鍵要素，而繞射波導顯示器是實現輕量化、外型類似眼鏡、影像明亮均勻等要素的主要技術；但是在微軟、Magic Leap等公司已成功商品化這項技術的同時，學界卻少有相關設計的研究，大多聚焦於材料製程、局部光學結構。因此，團隊最大考驗就是只能透過分析業界已公開的專利、文章，從頭開發設計流程。

指導教授鄭鈺潔則指出，團隊全新開發的光學App能貼近光學設計者的需求，串起布局設計至光學優化的自動化流程，達到60度對角大視角的繞射波導設計，並以創新方法呈現四個自由度的光學追跡結果。

團隊不僅將設計方法公開，也釋出光柵布局設計工具給大眾使用，有利於AR眼鏡擴大市場應用。他們將繞射波導式的AR眼鏡流程中，最繁雜的繞射光柵布局設計程式化，透過手機即能操作的互動平台，設計者能在視覺化的介面輸入不同的設計需求，快速得到空間中光柵布局。

團隊 北科大

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