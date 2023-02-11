閱讀數學／1晚跨三次年

看煙火、聚餐、24小時追劇馬拉松，前陣子的跨年你是怎麼過的呢。一年一次的跨年活動，給了我們一個狂歡、慶祝的好理由。你知道，其實還有更更瘋狂的——出國一晚跨好幾次年嗎？！

首先， 只要在2個時區的交界處跨年，先在一邊倒數完後再走幾步路到另一頭，時光便會倒流回前一年的23:00，又能做好準備再跨1次年！在某些東西幅員遼闊的國家，不需要出國就能辦到，像美國本土有4個時區，俄羅斯更有多達9個時區。

臺灣本島國土南北狹長，所有外島也都坐落在同一個時區（GMT+8）內，若想體驗跨兩次年，或許可以先到石垣島跨第一次年，再搭上回桃園機場的班機，僅需要55分鐘就能趕回來跨第二次年。萬一班機稍微延誤，還有可能在飛機上看到101的煙火呢！跨兩次年聽起來夠酷了，但如果想要3次，世界上有哪裡可以做到嗎？

有些國家為了整體考量，會跳脫規則調整時區。例如中國跨了5個時區，全國卻統一為GMT+8這個時區。所以，只要像站在緬甸（GMT+6.5）、寮國（GMT+7）和中國（GMT+8）的交界處，就可以來一場跨年3連發。不只如此，世界上還有好幾個地方可以在1小時內跨3次年！例如，澳洲的昆士蘭州（GMT+10）、南澳洲（GMT+10.5）、新南威爾斯州（GMT+11）三州交界處的卡梅倫角（Cameron Corner），那裡只住了2位居民，放眼望去一片荒原，真的是所謂「in the middle of nowhere」。

不過，每逢跨年夜，就會有不少內行的觀光客蜂擁而至。他們在短短1小時內，拎著啤酒跑來跑去，瘋狂地享受3年份的新年快樂。當地居民芬恩．米勒（Fenn Miller）說：

「這是卡梅倫角一年最值得慶祝的時光了！」

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。

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