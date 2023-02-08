老師救救我／hear後介係詞怎麼接？know of等於know嗎？

最近有同學問老師：

老師老師！hear of 和 hear about 都是「聽說」的意思，有什麼差別嗎？

哎呀～既然問到了介係詞的差異，這邊老師就來順便幫大家整理 3 個搭配不同的介係詞，意思有微妙差異的動詞吧！

hear of vs hear about

Hear of 是表示「聽說過某人事物的存在」，那 hear about 則是指「聽說過有關某人事物相關的事」，這樣講可能還是有點抽象，我們直接看一組比較：

Have you heard of Amway?（你聽過安麗嗎？）

→ 是在問對方知不知道安麗這間公司。

Have you heard about Amway recently?（你最近有聽說關於安麗的事情嗎？）

→ 是在問對方有沒有聽說安麗發生的事情、事跡。

所以說，雖然都是「聽說」，hear of 和 hear about 聽說的層面並不相同，前者是在表達聽說過該人事物本身，後者則是進一步表達知不知道相關的事情哦！

know vs know of

大家可能都知道 know 是「知道」的意思，不過用在「人」身上的時候可要特別注意唷！know someone 意思是「認識某人」，也就是跟對方互相熟識、對方也知道你是誰。

如果想要表達「知道有這個人」，對方卻不見得認識你，則要搭配 of，寫成 know of someone。例如：

I don’t know Elon Musk personally, but I know of him.（我不認識 Elon Musk，但我知道他這個人。）

prepare vs prepare for

Prepare 的用法也是很多人會混淆的。當你說 prepare something 的時候，意思是要「製作某物、創造某物」，後面的這個 something 直接就是你要準備做的東西。例如：

Amy is used to preparing meals for an entire week on Sundays.（Amy 習慣會在每個禮拜天準備一整週的飯菜。）

那我們常說的「準備考試、準備某個活動」，則要使用 prepare for。這種準備是指事先演練、做好心理準備等等。同學可以想像，當我們說要準備考試時，並不是指要製作考試本身，而是要複習、練習寫題目之類的。

Before preparing for the exam, I want to organize my desk first.（在準備考試前，我想先整理一下書桌。）

We’ve bought some cup noodles to prepare for the upcoming typhoon.（我們買了一些泡麵來為快來的颱風做準備。）

不曉得今天的內容有沒有解答大家長久以來的疑惑和誤解呢？如果你也想詢問老師問題，不妨加入 攻其不背 的行列，24 小時皆可透過平台發問，會有專業英文老師一對一回答，用淺顯易懂的說明包你學會！

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