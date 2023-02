老師救救我／hear後介係詞怎麼接？know of等於know嗎？

最近有同學問老師:

老師老師!hear of 和 hear about 都是「聽說」的意思,有什麼差別嗎?

哎呀~既然問到了介係詞的差異,這邊老師就來順便幫大家整理 3 個搭配不同的介係詞,意思有微妙差異的動詞吧!

hear of vs hear about

Hear of 是表示「聽說過某人事物的存在」,那 hear about 則是指「聽說過有關某人事物相關的事」,這樣講可能還是有點抽象,我們直接看一組比較:

Have you heard of Amway?(你聽過安麗嗎?)

→ 是在問對方知不知道安麗這間公司。

Have you heard about Amway recently?(你最近有聽說關於安麗的事情嗎?)

→ 是在問對方有沒有聽說安麗發生的事情、事跡。

所以說,雖然都是「聽說」,hear of 和 hear about 聽說的層面並不相同,前者是在表達聽說過該人事物本身,後者則是進一步表達知不知道相關的事情哦!

know vs know of

大家可能都知道 know 是「知道」的意思,不過用在「人」身上的時候可要特別注意唷!know someone 意思是「認識某人」,也就是跟對方互相熟識、對方也知道你是誰。

如果想要表達「知道有這個人」,對方卻不見得認識你,則要搭配 of,寫成 know of someone。例如:

I don’t know Elon Musk personally, but I know of him.(我不認識 Elon Musk,但我知道他這個人。)

prepare vs prepare for

Prepare 的用法也是很多人會混淆的。當你說 prepare something 的時候,意思是要「製作某物、創造某物」,後面的這個 something 直接就是你要準備做的東西。例如:

Amy is used to preparing meals for an entire week on Sundays.(Amy 習慣會在每個禮拜天準備一整週的飯菜。)

那我們常說的「準備考試、準備某個活動」,則要使用 prepare for。這種準備是指事先演練、做好心理準備等等。同學可以想像,當我們說要準備考試時,並不是指要製作考試本身,而是要複習、練習寫題目之類的。

Before preparing for the exam, I want to organize my desk first.(在準備考試前,我想先整理一下書桌。)

We’ve bought some cup noodles to prepare for the upcoming typhoon.(我們買了一些泡麵來為快來的颱風做準備。)

不曉得今天的內容有沒有解答大家長久以來的疑惑和誤解呢?如果你也想詢問老師問題,不妨加入 攻其不背 的行列,24 小時皆可透過平台發問,會有專業英文老師一對一回答,用淺顯易懂的說明包你學會!

