語文一點通／元宵猜燈謎
農曆正月十五日的元宵節剛過不久，大家吃完元宵、提燈籠賞玩、探訪各地燈會拍照留影，是不是對猜燈謎仍意猶未盡，想再多累積自己的猜謎戰績呢？別急，先讓我們了解元宵節為何會有猜燈謎的習俗。
相傳古時有個財大氣粗的胡姓地主，平日總是皮笑肉不笑，人稱「笑面虎」。一日，兩個人來跟笑面虎借錢。第一位叫張木，笑面虎見來者衣著光鮮亮麗，梳理整齊，立馬著人拿錢借他；第二位叫孫五，衣衫襤褸，笑面虎當即喝斥，命僕人驅趕。孫五心有不甘，決定想個法子教訓勢利的笑面虎。
適逢元宵節，孫五自製燈籠，並在上面提詩：「頭尖身細白如銀，論秤沒有半毫分。眼睛長到屁股上，光認衣裳不認人。」街坊鄉鄰都前來研究這首詩意，笑面虎定睛一看，臉色不悅詢問：「你是在嘲諷我嗎？」孫五笑說：「這是道謎題，謎底是『針』，你可別對號入座呀！」群眾爆出笑聲，笑面虎瞬間羞紅了臉，快速離開。此事傳開後，每年元宵，人們就仿照孫五在燈籠上書寫謎題，供觀賞花燈者猜謎取樂，相沿成習至今。
「一個巴掌拍不響」➪孤掌難鳴，「透明的劍是什麼劍」➪看不見(劍)，猜燈謎就是這麼有趣，讓人欲罷不能啊！一起來看看許由老師要跟我們分享哪些有趣的燈謎，趕快筆記抄錄，明年也可以考考親朋好友喔！
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