寫作教室／「鳳頭、豬肚、豹尾」──好文章從三大結構下手

一篇令人讚賞的文章，就像一部結構嚴謹的好電影，引人入勝。若我們今天要剪輯一部影片，你希望觀眾在第一幕先看到什麼？不同的敘述方式往往給人不同的感受。就如同懸疑片最常以倒敘法開頭，好讓觀眾產生追根溯源的欲望，同時也避免敘述的平板和結構的單調。文章的段落安排也是同樣的道理，在下筆前，務必用心思考人物何時進退場、事件的起訖點，以及情感與道理該如何托出等。如此，才能讓選材在各段落中發揮它應有的功能，進而使主旨鮮明。

那麼該如何培養自己結構組織的能力呢？首先應建立文章架構的基本觀念。中國元代文人喬夢符用「鳳頭、豬肚、豹尾」來比喻寫文章的三大結構，他認為一篇好的文章，其開端要如鳳鳥的頭一般精美、小巧，所占篇幅比例雖少，卻十分吸睛；而文章的中段為全文核心，必須像豬的肚子一樣，豐富、有料，故篇幅的占比最重；文章結尾則要如同豹的尾巴短捷、有力，照應全文並留有餘韻。這套結構模式受到廣泛的認可，時至今日，仍有許多影視劇本以此作為創作架構。

有了基本的結構觀念後，再介紹兩個考場好用的傳統架構方式，以供參考。

寫作傳統架構方式。（製表／吳玫香）

在結構組織能力尚未成熟之際，同學們不妨參考上述架構進行寫作構思，務必讓段與段的內容有脈絡可循，並掌握在一個段落裡，僅表達一個獨立完整的意思為原則，將與主題不甚相關的內容作適度裁剪，即能建構四平八穩的文章布局。此外應避免分段瑣碎，甚至以一行為一段的寫法，否則易使讀者產生文意拖沓、語意破碎、文字連貫性不足的閱讀觀感，畢竟沒有人會喜歡看一部情節跳躍、換幕過多、鋪陳太長或角色臨終前還一直絮絮叨叨的電影！