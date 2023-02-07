好讀周報／美麗卻暗藏危機 飛機雲產生二氧化碳加劇暖化

文／陳韻涵輯

新聞故事：飛機飛過天際，尾翼拖著長長的白色飛機雲看似無害，卻是加劇暖化的元凶之一。

飛機雲是「凝結尾跡」的俗稱，當飛機引擎排放的水蒸氣等微小物質在溫度極低且濕度極高的大氣環境中迅速冷卻，便會成為冰晶和冰雲。飛機雲會隨著時間而消散，通常不會持續很久，卻會在其成形期間阻止地表輻射散到太空中，導致暖化效應。反之，飛機雲也會反射太陽輻射使大氣層冷卻，但這種現象只會在太陽出現的時候發生。

《大氣環境》期刊2021年一項研究分析2000年到2018年全球航空對人為暖化的影響，結果發現飛機雲的影響占57%，遠比焚燒燃料釋放的二氧化碳還多。研究人員表示，既然飛機雲只會在特定大氣條件下形成，那麼其實可以藉由調整航班或改變飛行路徑來避免大部分的飛機雲出現。

《美國有線電視新聞網》報導，英國火山學者杜蘭特（Adam Durant）致力在一、兩年內，解決飛機雲造成的環境問題。杜蘭特長期研究大氣汙染對飛機引擎壽命的影響，冰島火山2010年爆發導致空中交通暫時停擺後，他便與空中巴士和易捷航空合作，研究火山灰如何影響飛航安全。杜蘭特後來成立「Satavia」公司，聚焦保護飛機引擎免受灰塵、冰和火山灰等有害汙染物質的侵害。

此外，Satavia研發出一種天氣預報模型，阻止飛機雲形成。杜蘭特說，飛機雲對環境造成的影響中，高達8、9成可能只源自於5%到10%的航班，意即改變航班路線和飛行高度，就能避免絕大多數的飛機雲生成，阻止數百噸的二氧化碳形成。