好讀周報／火星地表彩蛋多 科學家驚見2公里寬「熊臉」！

本報訊

科學家在火星地表上意外發現一個極似熊臉圖案的結構，這張臉搶走了瑜珈熊、柏靈頓小熊和小熊維尼的鋒頭。

綜合法新社與美國全國公共電台報導，火星地表上似乎刻劃著一張可愛的泰迪熊笑臉，等著被經過的衛星發現。

火星勘測軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter）上個月帶著史上最強大的相機進入太陽系時，發現了這張「熊臉」。科學家將資料處理過後傳送回地球，如今公開這張熊臉的照片。高解析科學實驗相機從2006年起便繞著火星轉。

操作這具「高解析科學實驗相機」（HiRISE）的亞利桑那大學科學家說，一座呈現V字形塌陷結構的小山丘構成小熊的鼻部，兩個坑洞組成眼睛，外圍的圓形裂縫則勾勒出小熊的頭部輪廓。

這張「熊臉」寬2000公尺，每個五官都有可能的形成原因，在在顯示火星地表有多麼活躍。

這些科學家表示：「外圍的圓形裂縫可能是因為沉積物堆積在一個遭掩埋的撞擊坑上。」

「鼻部可能是火山口或泥漿噴口，而沉積物可能是熔岩流或泥漿？」

火星勘測軌道衛星搭載6具儀器，高解析科學實驗相機是其中一具，用來捕捉這顆紅色星球上極為精細的畫面，有助繪製火星地表地圖，供未來人類或機器人執行任務用。

過去10年間，研究團隊設法在火星地表發生崩落時捕捉相關畫面，發現了可能是某種液體的深色流體。

此外，研究人員還發現了在火星地表旋轉的塵捲風，以及被一些人認為極似「星艦迷航記」（Star Trek）中的星艦標誌。

在好奇號回傳的火星畫面中，有個影像既像「珊瑚」又像「石花」，畫面曝光後引發熱烈討論。（圖／NASA）

這並非科學家首度發現地球以外地方的照片與地球實體有著驚人的相似之處。人類擁有能辨識不存在的圖像或圖案的本領，這種現象被稱為「幻想性視錯覺」（pareidolia）。