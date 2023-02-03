中山大學特聘教授潘正堂 接任國研院儀科中心主任

國科會轄下國家實驗研究院今天舉行台灣儀器科技研究中心主任交接典禮，由國立中山大學機械與機電工程學系特聘教授潘正堂接任，將持續精進國內儀器科技關鍵技術。

潘正堂1997年曾赴德國擔任柏林工業大學機械製造工程研究所研究員，1998年取得國立清華大學動力機械工程學系博士，隨即進入工業技術研究院機械所擔任研究員，2003年赴中山大學任教至今，在校期間曾擔任半導體及重點科技研究學院先進半導體封測研究所所長、加州大學柏克萊分校機械工程系客座教授、駐加拿大台北經濟文化代表處科技組組長等職務。

潘正堂專長為機械設計、醫療輔助設備、精密製造、半導體封測等，曾獲國家新創獎、國家產業創新獎，他也是國際先進材料學會（IAAM）會士，並曾入選全球前2%頂尖科學家。

潘正堂表示，在國科會指導下，儀科中心成為國內唯一可針對學術界各領域，開發及建置前瞻研究所需客製特殊儀器設備的單位，深切了解產學研界對技術上的需求，儀科中心將持續聚焦於先進真空、前瞻光學與智慧生醫等專業領域。

潘正堂說，未來科技研究及產業技術快速發展，伴隨對儀器設備需求不斷增加，儀器複雜性與精確度亦與日俱增，儀科中心將持續以改善研究環境、支援學術研究和高科技產業發展的任務。

國研院院長林法正感謝前主任楊燿州過去六年的付出，也勉潘正堂持續為國內儀器科技提供優良的平台及服務體系，精進核心與關鍵技術，提供尖端科學研究所需客製儀器的研發服務，並積極研發台灣第一、國際領先的前瞻關鍵儀器設備。