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東海大學組跨校隊參加全球長壽設計競賽 擊敗多國隊伍入圍世界前八強

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學工設系學生周悅儒（左3）組跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具」的新穎設計，入圍美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」世界前八強。圖／東海大學提供
東海大學工設系學生周悅儒（左3）組跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具」的新穎設計，入圍美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」世界前八強。圖／東海大學提供

美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」，昨天公布入圍結果，東海大學工設系大四學生周悅儒所組成的跨校設計團隊，在全球38個國家、241個隊伍中脫穎而出，以排序第一入圍世界八強，今年4月將代表台灣前往美國進行決賽，可謂「台灣之光」。

今年史丹佛大學長壽中心正逢10周年，以「優化健康壽命：在每個年齡段都生活得很好」為主軸，提供超過2萬元美金獎金及5萬美金以上的企業直接合作計畫，吸引世界學子創意發想，鼓勵學生設計產品和服務，為現代高齡化社會日趨嚴重提前佈局。

周悅儒指導教授羅際鋐表示，這項競賽已經舉辦10年，在國際上受肯定，是標竿型的獎項，此次競賽贊助企業陣容強悍，美國上市公司Target及日本Honda公司等皆列席，可見對此次決賽的重視。

東海大學工設系學生周悅儒入學後，經常參與國際大賽並獲獎。此次他透過畢業專題發想，邀請明志科技大學、國立台北教育大學的學生跨校參加「史丹佛全球長壽設計競賽」，以「2 Care監測牙周健康工具」的新穎設計，獲35位由設計與科技業的專家、創業投資者等評審青睞，贏得今年4月飛往史丹佛大學與世界各國菁英學生一決高下的門票。

羅際鋐表示，周悅儒的畢業專題計畫，至少花6個月討論，從問題發想、使用者需求、可行性評估，至3D建模到可以落實，每個環節都相當重要，目前仍積極修正作品，期望在4月決賽拿下大獎。

周悅儒說，東海工設的訓練相當扎實，能入圍具有標竿意義的大賽，心裡很喜悅。他為這次比賽已籌備許久，自己及組員目前也與美國的企業導師積極互動，討論如何完善設計，希望可以奪冠。

東海大學校長張國恩說，這次入圍還包括美國常春藤賓州大學、卡內基美隆大學、以及北京理工大學等名校團隊，東海工業設計系在課程規劃上，秉持博雅精神、AI跨域，設計上結合人文、工程、科技、資訊與藝術，且強調跨領域教學，此次學生周悅儒得獎，更彰顯學生積極主動進取的精神，全校師生對他的表現與有榮焉。

東海大學工設系同學周悅儒入圍「史丹佛全球長壽設計競賽」，以「2 Care監測牙周健康工具」的新穎設計，獲35位由設計與科技業的專家、創業投資者等評審青睞。圖／東海大學提供
東海大學工設系同學周悅儒入圍「史丹佛全球長壽設計競賽」，以「2 Care監測牙周健康工具」的新穎設計，獲35位由設計與科技業的專家、創業投資者等評審青睞。圖／東海大學提供
東海大學工設系同學周悅儒入圍「史丹佛全球長壽設計競賽」，以「2 Care監測牙周健康工具」的新穎設計，獲35位由設計與科技業的專家、創業投資者等評審青睞。圖／東海大學提供
東海大學工設系同學周悅儒入圍「史丹佛全球長壽設計競賽」，以「2 Care監測牙周健康工具」的新穎設計，獲35位由設計與科技業的專家、創業投資者等評審青睞。圖／東海大學提供

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