生活英文／兔年行大運！ 5個關於兔子的有趣片語

大家開工大吉!希平方在這裡祝各位讀者新的一年「錢兔」似錦、鴻「兔」大展!

先不說兔子的諧音梗了~今年小編一樣會持續帶給大家新知!今天要介紹的就是 5 個有趣的兔子片語,讓大家開工回來重拾英文語感。話不多說,我們趕緊開始吧!

chase white rabbits

這個片語源自於《愛麗絲夢遊仙境》。故事中,愛麗絲就是追著一隻蹦蹦跳跳的白兔,展開一連串的驚奇冒險。

因此,chase white rabbits 就衍伸為「追逐奇怪的事物或遙不可及的夢想」。來看個例句:

I’m flaky and have a habit of chasing white rabbits.(我就是個怪咖啊,喜歡做一些奇怪的事情。)

fall down the rabbit hole

那愛麗絲追著追著,就跟著兔子一起掉到了地洞中。所以 fall down the rabbit hole 意思就是「陷入令人摸不著頭緒的情況中」。比方說你打開電動,原本只想玩個半小時,結果半天就過去了,就可以說:

I’ve fallen down the Stardew Valley rabbit hole—eight hours had passed before I knew it!(我陷入了《星露谷》的精神時光屋--不知不覺就過了八小時!)

那近年來很多人都會沉迷上網,不曉得大家會不會滑個 YouTube 或者 Facebook,就不小心一直點進旁邊的推薦影片或貼文中呢?這種狀況也會用 fall down the rabbit hole 來形容喔,例如:

I was trying to do a quick search for recipes on YouTube, but I fell down the rabbit hole and started to watch movie reviews.(我原本是想在 YouTube 上快速搜尋一下食譜,卻不小心開始一直看電影評論。)

rabbit food

這個字其實很好理解,字面上是「兔子的食物」,那兔子是吃草的,所以就是指「生菜沙拉」囉。看個例句:

No one orders rabbit food at McDonald’s. NO ONE!(沒人會在麥當勞點生菜沙拉。沒!有!人!)

dust bunny

這個字是不是感覺很可愛?dust bunny 直翻是「灰塵兔兔」,其實是指「家具下的小灰塵、棉絮」。大家也可以參考以下的圖片:

There are dust bunnies everywhere. Time to summon the Roomba!(到處都是小灰塵。該是時候召喚掃地機器人了!)

mad as a March hare

Hare 是指「野兔」,而三月份是野兔的交配期,牠們會非常躁動不安,因此,mad as a March hare 就是用來形容人「很瘋狂或愚蠢」的意思唷。例如:

How dare you put taros in the hotpot? You must be mad as a March hare!(你怎麼敢在火鍋裡加芋頭?你一定是瘋了!)

你最喜歡哪種兔兔片語呢?喜歡這類型的新知,記得常回希平方喔!

