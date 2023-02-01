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生活英文／兔年行大運！ 5個關於兔子的有趣片語

聯合新聞網／ 希平方

大家開工大吉！希平方在這裡祝各位讀者新的一年「錢兔」似錦、鴻「兔」大展！

先不說兔子的諧音梗了～今年小編一樣會持續帶給大家新知！今天要介紹的就是 5 個有趣的兔子片語，讓大家開工回來重拾英文語感。話不多說，我們趕緊開始吧！

chase white rabbits

這個片語源自於《愛麗絲夢遊仙境》。故事中，愛麗絲就是追著一隻蹦蹦跳跳的白兔，展開一連串的驚奇冒險。

因此，chase white rabbits 就衍伸為「追逐奇怪的事物或遙不可及的夢想」。來看個例句：

I’m flaky and have a habit of chasing white rabbits.（我就是個怪咖啊，喜歡做一些奇怪的事情。）

fall down the rabbit hole

那愛麗絲追著追著，就跟著兔子一起掉到了地洞中。所以 fall down the rabbit hole 意思就是「陷入令人摸不著頭緒的情況中」。比方說你打開電動，原本只想玩個半小時，結果半天就過去了，就可以說：

I’ve fallen down the Stardew Valley rabbit hole—eight hours had passed before I knew it!（我陷入了《星露谷》的精神時光屋－－不知不覺就過了八小時！）

那近年來很多人都會沉迷上網，不曉得大家會不會滑個 YouTube 或者 Facebook，就不小心一直點進旁邊的推薦影片或貼文中呢？這種狀況也會用 fall down the rabbit hole 來形容喔，例如：

I was trying to do a quick search for recipes on YouTube, but I fell down the rabbit hole and started to watch movie reviews.（我原本是想在 YouTube 上快速搜尋一下食譜，卻不小心開始一直看電影評論。）

rabbit food

這個字其實很好理解，字面上是「兔子的食物」，那兔子是吃草的，所以就是指「生菜沙拉」囉。看個例句：

No one orders rabbit food at McDonald’s. NO ONE!（沒人會在麥當勞點生菜沙拉。沒！有！人！）

dust bunny

這個字是不是感覺很可愛？dust bunny 直翻是「灰塵兔兔」，其實是指「家具下的小灰塵、棉絮」。大家也可以參考以下的圖片：

There are dust bunnies everywhere. Time to summon the Roomba!（到處都是小灰塵。該是時候召喚掃地機器人了！）

mad as a March hare

Hare 是指「野兔」，而三月份是野兔的交配期，牠們會非常躁動不安，因此，mad as a March hare 就是用來形容人「很瘋狂或愚蠢」的意思唷。例如：

How dare you put taros in the hotpot? You must be mad as a March hare!（你怎麼敢在火鍋裡加芋頭？你一定是瘋了！）

你最喜歡哪種兔兔片語呢？喜歡這類型的新知，記得常回希平方喔！

延伸閱讀

1.【希平方文學部】讀《愛麗絲夢遊仙境》學片語！

2.【趣味英文】for good 是什麼意思？5 個跟good 有關的實用片語

3.【趣味英文】『累得跟狗一樣』英文怎麼說？來學學跟『狗』有關的片語！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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