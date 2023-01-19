快訊

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MUSE大玩家 教育部社教機構寒假活動一次看

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
中小學即將放寒假，教育部表示，今年結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦以「MUSE大玩家─探索知識COOL」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動。圖／教育部提供
中小學即將放寒假，教育部表示，今年結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦以「MUSE大玩家─探索知識COOL」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動。圖／教育部提供

中小學即將放寒假，教育部表示，今年結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦以「MUSE大玩家─探索知識COOL」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動，計有超過137場次的講座、252場次研習、136場次營隊及3293場次展演活動，提供民眾在寒假期間仍可於博物館及圖書館的各類領域書籍、典藏品及展覽中，持續探索學習。

國立社教機構包含國立海洋科技博物館舉辦「台灣是世界的台灣─航海時代特展」，從海洋史、自然史及生活史的角度切入，帶領國人重新親近與認識400年來人與海洋的互動關係，從展示探索與發掘台灣海洋的豐富與多元面向；台灣科學教育館辦理「環遊世界玩數學」，藉由寓教於樂且專屬國中、小學生的「數感巴士」校外教學活動，帶領學子們體驗一堂與眾不同的數學課，啟發對學習的好奇與興趣。

國家圖書館辦理「世界母語日主題書展」，以推廣「世界母語日」並展出相關文學作品、影音、學習資源及主題圖書，邀請大家一起來學習；國立台灣博物館舉辦「島．電生活—台灣電力的時代樣貌」特展，由早期畫家眼中對於「電」的風景描繪開始，進而闡述台灣來電後的文明發展，從第一盞電燈亮起、電廠林立、電網蔓延到再生能源的展露，說明「電」在台灣發展歷程中與土地共譜的時代樣貌。

國立台灣史前文化博物館辦理「斷裂與銜接：博物館與賽夏族織藝回返之路」特展，從文物分析、脈絡調查、田野採集與物件重製等工作，使博物館典藏得以與地方脈絡重新會合，讓更多人認識賽夏族傳統服飾的內涵與織紋背後的故事，以及自身在這片土地的角色。

國立故宮博物院南部院區：舉辦「文物會說話」活動，搭配「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」，推出「文物會說話」闖關地圖，讓參觀者從解謎的過程中，了解國家禮制與皇帝個人偏好對瓷器燒造設計的影響。

教育部表示，為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部建置「Muse大玩家」網站，並透過Line@及Facebook（臉書）傳送精彩的展演相關資訊，以及集章活動，凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，即可擇任意一館所兌換活動推廣品。

博物館 國立故宮博物院 教育部

延伸閱讀

養尊處優慣了！母寒假想送小孩「體驗吃苦」引網激戰 網友：這招更實用

寒假防制未成年無照上路 北市警扣車加重罰

文化體驗教育執行率偏低 藝文團體憂入校後預算遭砍

培植國家重點領域人才 教育部放寬名額直攻博士學位

相關新聞

紐時賞析／西方武器相助 烏克蘭在砲戰中扭轉戰局

On the screen of a thermal imaging camera, the Russian armor...

MUSE大玩家 教育部社教機構寒假活動一次看

中小學即將放寒假，教育部表示，今年結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦以「MUSE大玩家─探索知識...

科博館「科畫博物」特展開跑 帶觀眾領「繪」科學之美

打開錢包，新臺幣1000元、500元鈔票上印製的帝雉、梅花鹿圖騰，就是美麗的科學繪圖。新春前夕，國立自然科學博物館推出「...

會考生活英語／【交通篇】租車

★ 單字 1. choose [ tʃuz ] v. 選擇（國中基礎1200字） 2. limit [ ˈlɪm.ɪt ] n. 限度（國中進階800字） ★ 實用字詞 1. hit th

文學英文／讀《愛麗絲夢遊仙境》學片語 既幽默又有涵養！

大家有看過日本的熱門影集《今際之國的闖關者》嗎？這部緊張刺激的作品的靈感其實來自於文學名著《愛麗絲夢遊仙境》喔，除了英文片名Alice in Borderland外，劇中許多角色名字也和《愛麗絲夢遊仙境》的角色有關喔。那既然提到了《愛麗絲夢遊仙境》，小編就來介紹一些和這本經典小說有關的片語，影集看累了就來學點英文吧！

假期閱讀逆思維(上)／趁寒假投資自己！學習工作、自我探索都受用 6本精選好書一次看

寒假將至，如何突破過往人生盲點，找到提前布局的新生活，讓我們可以重新思考學習、做好內在價值的自我提問，甚至從桌上的餐食到夜晚的月光閃閃，都能是一日靜好的祝福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。