MUSE大玩家 教育部社教機構寒假活動一次看

中小學即將放寒假，教育部表示，今年結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦以「MUSE大玩家─探索知識COOL」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動，計有超過137場次的講座、252場次研習、136場次營隊及3293場次展演活動，提供民眾在寒假期間仍可於博物館及圖書館的各類領域書籍、典藏品及展覽中，持續探索學習。

國立社教機構包含國立海洋科技博物館舉辦「台灣是世界的台灣─航海時代特展」，從海洋史、自然史及生活史的角度切入，帶領國人重新親近與認識400年來人與海洋的互動關係，從展示探索與發掘台灣海洋的豐富與多元面向；台灣科學教育館辦理「環遊世界玩數學」，藉由寓教於樂且專屬國中、小學生的「數感巴士」校外教學活動，帶領學子們體驗一堂與眾不同的數學課，啟發對學習的好奇與興趣。

國家圖書館辦理「世界母語日主題書展」，以推廣「世界母語日」並展出相關文學作品、影音、學習資源及主題圖書，邀請大家一起來學習；國立台灣博物館舉辦「島．電生活—台灣電力的時代樣貌」特展，由早期畫家眼中對於「電」的風景描繪開始，進而闡述台灣來電後的文明發展，從第一盞電燈亮起、電廠林立、電網蔓延到再生能源的展露，說明「電」在台灣發展歷程中與土地共譜的時代樣貌。

國立台灣史前文化博物館辦理「斷裂與銜接：博物館與賽夏族織藝回返之路」特展，從文物分析、脈絡調查、田野採集與物件重製等工作，使博物館典藏得以與地方脈絡重新會合，讓更多人認識賽夏族傳統服飾的內涵與織紋背後的故事，以及自身在這片土地的角色。

國立故宮博物院南部院區：舉辦「文物會說話」活動，搭配「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」，推出「文物會說話」闖關地圖，讓參觀者從解謎的過程中，了解國家禮制與皇帝個人偏好對瓷器燒造設計的影響。

教育部表示，為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部建置「Muse大玩家」網站，並透過Line@及Facebook（臉書）傳送精彩的展演相關資訊，以及集章活動，凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，即可擇任意一館所兌換活動推廣品。