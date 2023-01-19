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科博館「科畫博物」特展開跑 帶觀眾領「繪」科學之美

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
科畫博物特展「理科畫風」展區以科學家理性觀點呈現科學繪圖，搭配對應蒐藏標本，展現科博館開館以來超過150萬件典藏標本的多樣性。圖／國立自然科學博物館提供
科畫博物特展「理科畫風」展區以科學家理性觀點呈現科學繪圖，搭配對應蒐藏標本，展現科博館開館以來超過150萬件典藏標本的多樣性。圖／國立自然科學博物館提供

打開錢包，新臺幣1000元、500元鈔票上印製的帝雉、梅花鹿圖騰，就是美麗的科學繪圖。新春前夕，國立自然科學博物館推出「科畫博物」特展，讓觀眾跨越時空限制，探索逾百件、橫跨5世紀的精美科學繪圖作品，還有館內30多年累積的豐碩館藏與繪圖，特展即日起展至12月3日，博物學粉絲、藝術愛好者不容錯過。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，科學繪圖是科學與藝術交會的美好結晶，即便現今攝影發達，人手一機隨時能捕捉生物動人身影，科學繪圖可突顯生物重點特徵，在研究上有無可取代的地位。

策展人、科博館生物學組副研究員黃俊霖博士說，科學繪圖早期創作是以木塊雕刻製版、印刷，特展取「刻」畫與「科」畫諧音，代表繪圖製版與科學內容的雙重意涵。科學繪圖在研究上舉足輕重，科學家發現新物種、建立模式標本時，有如幫新生兒報戶口，科學繪圖可精準記錄生物構造與特徵等，藉由在學術期刊上發表，為該物種留下存在證明，有助於日後鑑別、對照物種。

共同策展人、科博館展示組研究助理張瀛之提到，科學繪圖除了研究與發表，也是博物館展示、科普教育的重要推手，透過再詮釋，深入淺出地推廣、普及科學知識。近年也廣泛與文化產業結合，走入生活，發展出更多元的應用。

特展規劃「科畫歷史」、「理科畫風」、「透視繪圖」、「演示之窗」、「自然美記」5大單元，觀眾一走進展場就能看到特展主視覺，透過層疊交錯的觀景窗，象徵科學繪圖的多重視角，是吸睛的打卡空間。

「理科畫風」以科學家理性觀點呈現科學繪圖，搭配對應蒐藏標本，展現科博館開館以來超過150萬件典藏標本的多樣性，涵蓋依各學門特性分類，製作保存的動物骨骼與毛皮、昆蟲針插、植物臘葉、化石、考古文物等標本，觀眾可欣賞館內各具特色的繪圖形式與風格。

特展現場打造「透視繪圖」繪畫教室，觀眾可了解科學繪圖在光影、比例的技巧手法，還能現場動手畫，參與觀察標本及繪圖過程。

展覽也延伸到展廳之外，將陽光過道打造成「自然美記」藝廊，集結14位當代繪圖師及歷年科學繪圖競賽得獎者，展出近150件水彩、素描、電繪等不同媒材作品。

小朋友在「科畫博物」特展現場看到藍腹鷴標本，科博館館長焦傳金(左一)細心解說。圖／國立自然科學博物館提供
小朋友在「科畫博物」特展現場看到藍腹鷴標本，科博館館長焦傳金(左一)細心解說。圖／國立自然科學博物館提供

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