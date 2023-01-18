文學英文／讀《愛麗絲夢遊仙境》學片語 既幽默又有涵養！

大家有看過日本的熱門影集《今際之國的闖關者》嗎？這部緊張刺激的作品的靈感其實來自於文學名著《愛麗絲夢遊仙境》喔，除了英文片名Alice in Borderland外，劇中許多角色名字也和《愛麗絲夢遊仙境》的角色有關喔。

那既然提到了《愛麗絲夢遊仙境》，小編就來介紹一些和這本經典小說有關的片語，影集看累了就來學點英文吧！

chase white rabbits

還記得《愛麗絲夢遊仙境》故事剛開始，愛麗絲在追著一隻拿著懷錶的大白兔嗎？那 chase white rabbits 這個片語就是在說「追逐奇怪的事物或遙不可及的夢想」，來看個例子：

My friend, at the age of 50, still thinks he can be a billionaire. He’s definitely chasing white rabbits!（我朋友五十歲了，還覺得自己可以發大財。我看他在作夢！）

Grin like a Cheshire Cat

Cheshire Cat（柴郡貓）是《愛麗絲夢遊仙境》中一隻會咧嘴笑的貓，那 grin like a Cheshire Cat 意思就是說「某人笑得很得意、不懷好意」，舉個例子：

Will is grinning like a Cheshire Cat. What’s wrong with him? （Will 笑得好賤。他有什麼毛病？）

mad as a Hatter

《愛麗絲夢遊仙境》中有個角色就叫作 Hatter（帽匠），是個瘋瘋癲癲的角色，所以說別人 mad as a Hatter 就是在說別人「很瘋狂」。那其實早在這本書出版前就有人使用這個片語了，據說是因為早期製作帽子的師傅會接觸大量水銀，常會因為水銀中毒而精神異常。

That guy wants to colonize Mars! Talk about being mad as a hatter!（那個人竟然想殖民火星！真的瘋了！）

curiouser and curiouser

大家有沒有覺得這 curiouser 這個字很奇怪？其實這是《愛麗絲夢遊仙境》中愛麗絲所講的話，她因為身體變得太大而極度震驚，一時忘掉了正確的文法講出了這句話。那 curiouser and curiouser 就是指事情「越來越奇怪、難以理解」，這個用法不僅很幽默，也可以展現你的文學涵養喔！

Elon Musk is running for president?! Curiouser and curiouser!（Elon Musk 要選總統？我真的不懂！）

Off with someone’s head

Off with someone’s head 是指「切斷某人的頭」，那這個片語其實早在《愛麗絲夢遊仙境》出版前就被廣為使用。那因為作品中的紅心皇后動不動就要砍別人的頭，時常把這句掛在嘴邊，讓讀者印象深刻。如果要用在生活中，通常不是要真的砍某人的頭，而是用比較幽默的方式表示「某人完蛋了」。

If Maggie doesn't get this project done by midnight, off with her head!（如果 Maggie 午夜前沒有完成這項專案，她就慘啦！）

大家放假有空的話，也可以讀讀《愛麗絲夢遊仙境》的原作小說喔！

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