文學英文／讀《愛麗絲夢遊仙境》學片語 既幽默又有涵養！

大家有看過日本的熱門影集《今際之國的闖關者》嗎?這部緊張刺激的作品的靈感其實來自於文學名著《愛麗絲夢遊仙境》喔,除了英文片名Alice in Borderland外,劇中許多角色名字也和《愛麗絲夢遊仙境》的角色有關喔。

那既然提到了《愛麗絲夢遊仙境》,小編就來介紹一些和這本經典小說有關的片語,影集看累了就來學點英文吧!

chase white rabbits

還記得《愛麗絲夢遊仙境》故事剛開始,愛麗絲在追著一隻拿著懷錶的大白兔嗎?那 chase white rabbits 這個片語就是在說「追逐奇怪的事物或遙不可及的夢想」,來看個例子:

My friend, at the age of 50, still thinks he can be a billionaire. He’s definitely chasing white rabbits!(我朋友五十歲了,還覺得自己可以發大財。我看他在作夢!)

Grin like a Cheshire Cat

Cheshire Cat(柴郡貓)是《愛麗絲夢遊仙境》中一隻會咧嘴笑的貓,那 grin like a Cheshire Cat 意思就是說「某人笑得很得意、不懷好意」,舉個例子:

Will is grinning like a Cheshire Cat. What’s wrong with him? (Will 笑得好賤。他有什麼毛病?)

mad as a Hatter

《愛麗絲夢遊仙境》中有個角色就叫作 Hatter(帽匠),是個瘋瘋癲癲的角色,所以說別人 mad as a Hatter 就是在說別人「很瘋狂」。那其實早在這本書出版前就有人使用這個片語了,據說是因為早期製作帽子的師傅會接觸大量水銀,常會因為水銀中毒而精神異常。

That guy wants to colonize Mars! Talk about being mad as a hatter!(那個人竟然想殖民火星!真的瘋了!)

curiouser and curiouser

大家有沒有覺得這 curiouser 這個字很奇怪?其實這是《愛麗絲夢遊仙境》中愛麗絲所講的話,她因為身體變得太大而極度震驚,一時忘掉了正確的文法講出了這句話。那 curiouser and curiouser 就是指事情「越來越奇怪、難以理解」,這個用法不僅很幽默,也可以展現你的文學涵養喔!

Elon Musk is running for president?! Curiouser and curiouser!(Elon Musk 要選總統?我真的不懂!)

Off with someone’s head

Off with someone’s head 是指「切斷某人的頭」,那這個片語其實早在《愛麗絲夢遊仙境》出版前就被廣為使用。那因為作品中的紅心皇后動不動就要砍別人的頭,時常把這句掛在嘴邊,讓讀者印象深刻。如果要用在生活中,通常不是要真的砍某人的頭,而是用比較幽默的方式表示「某人完蛋了」。

If Maggie doesn't get this project done by midnight, off with her head!(如果 Maggie 午夜前沒有完成這項專案,她就慘啦!)

大家放假有空的話,也可以讀讀《愛麗絲夢遊仙境》的原作小說喔!

