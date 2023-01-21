閱讀數學／正確的讚美方式（下）

上週我們提到，史丹佛大學的杜維克教授提出成長型思維，同時也於1998年做過一項研究，發現當孩子表現好的時候，父母讚美其「努力」會比讚美「天分」，更能讓孩子清楚認知道考試的目的是為了學習，是為了幫助我們了解自己懂了那些知識，還有那些知識不懂。進而學得更好。這樣正確的心態，對於學習是很有幫助的。

§這類的孩子更容易謊報成績

不僅如此，不同的讚美方式，也會影響孩子面對失敗的反應。參與同一個研究的孩子們，嘗試寫另一份題目比較難的考卷。孩子寫完後，研究團隊請孩子向其他陌生同儕說他考了幾分，再去和孩子實際上得到的成績來比較。驚人的結果出現了：讚美天分組的孩子中，有38%謊報成績；而讚美努力與對照組只有13%-14%的孩子會謊報成績。

原因相信很多父母或老師應該也已經很清楚了，被讚美天分的孩子，認為成績直接反應天賦，而這是他們無法改變的因素，可沒有人會喜歡前一刻被讚美，後一刻失去光環。因此考差後，他們會傾向隱瞞，維持自己依然聰明的表象。

看似差異不大的讚美舉動，其實無意間讓孩子把考試成績的好壞，歸因於「努力」或「天賦」，而這正是成長型思維中截然不同的兩種因素：前者可以改變，後者孩子無能為力。當與不同的因素連結，長久便會影響孩子的行為與態度。杜維克的同事，波勒教授後續做了更多相關研究，證實成長型思維在數學學習上的價值。

當然，這不是要大家以後都只能讚美努力，或是過度強調努力的價值。我們只是希望將天平稍微拉回來一些些：數學學習上，天賦固然具備的重要性，可後天努力、正確學習方法、還有不害怕數學的心態，或許更能決定孩子的成果。

本篇文章與數感實驗室鄭淑文共同完成。