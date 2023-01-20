假期閱讀逆思維(下)／趁寒假投資自己！學習工作、自我探索都受用 6本精選好書一次看

《習慣紅利：從工作管理到人生管理，從微小改變到人生蛻變》

我們都知道「習慣」對一個人具有重的大影響力，最近幾年，從《原子習慣》到各式習慣養成相關的書籍，都提及：習慣的養成都從微小的改變開始，並且持續不間斷地執行。作家艾爾文透過改變習慣四步驟，五種思維習慣，以及親身實例，告訴讀者：自己如何透過選擇的習慣、思維的習慣，看到習慣紅利帶來人生蛻變的助益。他舉自己2017年經營YouTube影音頻道到經營斜槓人生為例，他善用系統做事的習慣，把時間和專注力放在最終要的事情上，提供讀者確實可行的作法，改變真的不難，只要找到改變的利器，你就能讓人生加倍獲利。

《佛畏系統》

作家萬維剛藉由日常發生的實例，分析五大系統常見的問題，進一步提出：「凡夫畏果，菩薩畏因，佛畏系統」通常一般人在意的事後的結果；聰明的人在乎的是事情發生的關鍵原因；高手關注的卻是如何控制成敗的系統。因而，決定成功的，通常不是做事的方法，或是個人的才幹，反而是整體的思維體系。系統思考讓我們掌握機會、避免損險，透過科學邏輯，找到因果對應的解決方式。如果，你還在困惑為何自己和成功者的決策思維差異點為何？看完這本書，你會重新審視問題，看清局勢，做好判斷。跟隨科學系統，建立專屬的成功方程式吧！

《集體錯覺：真相，不一定跟多數人站在同一邊！》

真相，不一定跟多數人站在同一邊！這句話轟一聲地擊中我的腦門。原來，我們人云亦云，害怕說出和別人不一樣的話，是因為我們沒有自信，當我們的自信每增加一分，對別人的行為重視程度，就會減少三分。「集體錯覺」是出自於人性，但我們要有膽識去拆穿它，當你變得強大，就越不在乎社會怎麼想。專業的鍛鍊，讓你越來越理解自己的需求，對於別人的期待以及評價，就能越來越超然自在，心態超然也就不容易被集體意識綁架。同時，書中提及的心理免疫力，能讓我們面對挫折，也能不屈不撓，不容易陷入憂鬱、焦慮、飲食失調。因而，自我意志夠強大，就能讓自己發揮潛能，走向自我實現的旅途。期待我們能按照自己的價值觀去生活，並活得滿意與快樂。以開放的心接納各種觀點，你可以做自己也可以同理他人。

原來，村上春樹對於自己的品味還是有店任性地執著，他不相信權威品評的「稀有盤」，他只相信自己挑剔更勝於專業的耳朵。挑選唱片的標準是物超所值、封面好看，這種視覺化帶來的聽覺探索，讓他自我揶揄地說出：「人生啊，到頭來不過就是聚積著沒什麼意義的偏見。」做自己就好，所以身為小說家村上春樹的書迷，必然理解村上的品味與對爵士樂與古典樂的癡迷之心，進而對其所好與典藏有了一探究竟之心。或許，我們就愛村上春樹選物的「偏見」，在他收藏與喃喃自語之間，我們欣然地走進一如村上樂音世界的懷舊與美好，真正的療癒就是真心喜歡的，必然真誠地回報於你。

《光，帶我走向遠方》

此生，總是選擇不斷自我突破，同時，積極改變自己慣性思考的攝影大師李屏賓，以近乎本能地逐光前行的方式進行創作與生活，憑藉詩人的濾鏡拍出攝人心魂的作品，鏡頭下的光與影，不只是一個畫面、一段故事，也是信念的凝鍊：只要給他一點光，就能尋到人生的希望與方向。開啟他拍攝的起點是村口的小戲院，他走進電影的世界，那裡充滿絢麗與繽紛的悸動，也滿足他對世界的想像與好奇。這本書不只記錄李屏賓的追光行，也把他從童年到青年，青年到壯年，人生如戲、戲如人生，精采生命的豐沛能量傳遞給讀者們。原來，走了好遠的路，有光的所在，就是我們的家。

《別人怎麼愛你，都因為你怎麼愛自己》

作家黃啟團是「情感心理學」系作家，承襲《別人怎麼對你，都因為你說的話》的風格，我們無須委屈自己、討好別人，也能做好溝通，善待自己，才能有能量善待他人。書中提及：真正的愛，是允許對方用自己的方式存在。這句話說起來容易，做起來倒是很困難。我們多少都會期待對方符合我們的期待值－－體貼、善意、聰明、專情、有趣⋯⋯我們要求的條件越來越多，需求也越來越大，最後，忘記當初喜歡他/她的原因是什麼了？黃啟團善用心理學的方式來澄清兩人關係，精準提醒我們人際的警區，不再索取，而在奉獻。如果，你溫柔待人，世界亦是溫柔待你。愛一個人的旅程，通常是彼此成長、療癒，

把內在的豐盈分享給對方。書中也提醒我們：表達是說出此刻發生的事實；表達是說出此刻的真實感受。不討好、不忽略、不指責，一起解決困境。愛的終點不是完美？而是彼此理解與付出的歷程。

期待我們在這次假期的重新盤整與閱讀的經驗之中，我特別感動的是，學習內外生及的經驗與邏輯，並能清晰地做好新學期的準備，讓自己從讀書學習到人生設定都能仰光前行、無畏無懼地向夢想前進、闖關成功。