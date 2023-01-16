國中國文／生活中的修辭 日常隨處可見的象徵修辭
何謂象徵？「象徵」是指以有形的事物來表達無形的觀念。即對任何一種抽象的觀念、情感與看不見的事物等，都不直接予以指明，而根據理性的關聯、社會的約定，從而透過某種意象為媒介，間接加以陳述的表達方式。
生活中時而可見象徵的運用，例如人們在情人節、結婚紀念日時會送另一半玫瑰，表達愛意；母親節時孩子會送媽媽康乃馨，慰勞並感謝其一年的辛勞。因此玫瑰象徵愛情，康乃馨象徵母愛。另，螞蟻、蜜蜂是群居的動物，分工合作，各司其職，故具有團結合作的象徵義。而歌曲「梅花梅花滿天下，越冷越開花。梅花堅忍象徵我們巍巍的大中華。」（劉家昌〈梅花〉），「梅花」是我們的國花，也象徵堅忍不拔的精神。
當我們寫作文章時，若能巧妙運用象徵修辭，則可使描述的事物形象更為鮮明，文句更具深意喔！現在就讓我們跟著許由老師學習，看看還有哪些事物具有象徵之義，一起充實我們的寫作材料庫吧！
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