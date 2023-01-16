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好讀周報／珊瑚白化致缺食物 蝴蝶魚互相搶地盤

聯合報／ 好讀周報
澳洲耶誕島的蝴蝶魚因為缺乏食物，出現更多不必要的攻擊行為。（圖／取自網路）
澳洲耶誕島的蝴蝶魚因為缺乏食物，出現更多不必要的攻擊行為。（圖／取自網路）

文／陳韻涵

新聞故事：英國蘭卡斯特大學海洋生物學資深講師莎莉‧凱斯研究發現，蝴蝶魚（butterflyfish）受棲地的珊瑚礁白化影響，不僅食物來源減少，甚至發生罕見的爭奪食物現象，研究結果11日刊登於《英國皇家學會報告：生物科學》期刊。

蝴蝶魚主要棲息於珊瑚礁周遭，但許多區域的珊瑚礁受全球暖化影響而發生大規模白化現象，蝴蝶魚的食物來源因此銳減，魚群間必須相互爭搶食物，導致牠們消耗更多能量與體力，引爆生存危機。

凱斯表示，色彩繽紛的蝴蝶魚的食物來源如浮游生物和珊瑚蟲正迅速減少，因此牠們是最先感受珊瑚礁白化威脅的生物。

凱斯和研究人員第一次在日本、菲律賓、印尼和澳洲耶誕島周遭的17處珊瑚礁研究蝴蝶魚的時候，並不知道未來會發生大規模白化事件。2016年，史上最嚴重的一次全球珊瑚礁白化事件發生；凱斯認定，這是研究白化事何影響魚類行為的絕佳機會。

珊瑚礁白化事件發生沒多久，凱斯和研究人員即返回前述海域觀察，比較白化事件前後差異，驚駭的發現曾經美麗的珊瑚礁遭到破壞。研究人員發現，魚群「游來游去，尋找不復存在的食物」。

鹿角珊瑚的白化現象相較其他種類的珊瑚更為明顯，許多蝴蝶魚的食物來源就此消失。凱斯指出，珊瑚白化現象改變蝴蝶魚的生存模式，不同種類的蝴蝶魚可能因此需要相互競爭，搶奪食物。

凱斯表示，當一條蝴蝶魚會用身體警訊告誡競爭者「這塊珊瑚是我的」，牠們會把鼻子朝下並抬高佈滿尖刺的背鰭。她形容，這就像動物生氣時毛髮倒豎的樣子，若未成功嚇退敵人，蝴蝶魚會主動驅趕對方，直到對方放棄為止，曾有一條魚追逐逾50公尺，只為了耗盡敵人的氣力。

研究團隊分析多達38種類、3770筆蝴蝶魚的觀察紀錄，在珊瑚礁白化事件發生前，不同種類的蝴蝶魚使用身體警示解決爭端的機率為28%。白化事件後，數字降到10%，代表身體警告已無效，魚群追逐的情況增加且可能出現更多「不必要的攻擊」。

凱斯說：「蝴蝶魚為爭奪地盤耗費寶貴的體力，迫使牠們更接近餓死的邊緣。」

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