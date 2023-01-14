遊客讚年輕美麗 關山工商校長王怡婷：鼓勵孩子學一技之長、拓展視野

台東縣關山鎮今天辦千人拔蘿蔔活動，關山工商校長王怡婷帶領師生到場擺攤，推展學校時尚工藝科創作特色，並充滿熱情為遊客介紹學生創作品，不少遊客得知她是校長，都驚訝表示「現在校長都這麼年輕美麗！」

王怡婷說，關山工商今年成立時尚工藝科，輔導孩子們學得一技之長、考取專業證照，希望為大台東地區培養更多專業人才，今天特別帶時尚工藝科孩子們的作品到場展示，除了手作提包、吊飾，還有許多手工藝品，歡迎大家一起欣賞孩子們的成果。

王怡婷不僅有亮麗外型，學歷也相當亮眼，她是高師大英語學系畢，後取得美國橋港大學教育學院英語教學碩士，現為雲科大技術及職業教育研究所博士班博士候選人，地方人士稱讚她治校充滿熱情，鼓勵關山孩子大膽走出去、拓展視野，才有機會飛得更高更遠。