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遊客讚年輕美麗 關山工商校長王怡婷：鼓勵孩子學一技之長、拓展視野

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
關山工商校長王怡婷（左）帶領師生到場擺攤，稱讚時尚工藝科學生作品充滿美感、極具藝術特色。記者卜敏正／攝影
關山工商校長王怡婷（左）帶領師生到場擺攤，稱讚時尚工藝科學生作品充滿美感、極具藝術特色。記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮今天辦千人拔蘿蔔活動，關山工商校長王怡婷帶領師生到場擺攤，推展學校時尚工藝科創作特色，並充滿熱情為遊客介紹學生創作品，不少遊客得知她是校長，都驚訝表示「現在校長都這麼年輕美麗！」

王怡婷說，關山工商今年成立時尚工藝科，輔導孩子們學得一技之長、考取專業證照，希望為大台東地區培養更多專業人才，今天特別帶時尚工藝科孩子們的作品到場展示，除了手作提包、吊飾，還有許多手工藝品，歡迎大家一起欣賞孩子們的成果。

王怡婷不僅有亮麗外型，學歷也相當亮眼，她是高師大英語學系畢，後取得美國橋港大學教育學院英語教學碩士，現為雲科大技術及職業教育研究所博士班博士候選人，地方人士稱讚她治校充滿熱情，鼓勵關山孩子大膽走出去、拓展視野，才有機會飛得更高更遠。

王怡婷在學校官網辦學理念中強調，教育是一連串讓生命感動過程，每個孩子就像是一顆種子，在我們孕育的土地上成長，我們運用專業與愛，給予充分支持，提供足夠空間使其成長，讓其綻放出屬於自己的自然光彩。個人秉持「教育之道無他，愛與榜樣而已」的教育信念，經營規畫學校發展方向。

關山工商校長王怡婷（左）帶領師生到場擺攤，熱情介紹學生作品。記者卜敏正／攝影
關山工商校長王怡婷（左）帶領師生到場擺攤，熱情介紹學生作品。記者卜敏正／攝影
關山工商校長王怡婷（左）帶領師生到場擺攤，稱讚時尚工藝科學生作品充滿美感、極具藝術特色。記者卜敏正／攝影
關山工商校長王怡婷（左）帶領師生到場擺攤，稱讚時尚工藝科學生作品充滿美感、極具藝術特色。記者卜敏正／攝影

台東

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