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閱讀數學／正確的讚美方式（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
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這則專欄的不少讀者都是爸爸媽媽。現在，我們來做個小調查，請大家想像一下，當您的孩子考完試後，得意秀出高分考卷時，你會怎麼讚美他們呢？

1.「是你夠認真唸書才會考得好，真是個用功的孩子。」

2.「你真是個數學神童！」

史丹佛大學心理學教授杜維克（Carol S. Dweck）提出的成長型思維，現在已經深入在許多教育領域。成長型思維強調，成功的人可能失敗的次數更多，但他們能從失敗中學習教訓，能夠持續積極的面對挑戰。回到上述的問題，杜維克教授在1998年就針對這兩種讚美方式做過一項研究，研究結果建議——「肯定努力」是比較好的讚美方式。

§面對考試的態度大不同

想想看，剛才那兩句讚美，差別在哪裡呢？前者提到「認真唸書」、「用功」，強調孩子是努力而得到好成績。後者則提到「神童」，強調孩子得到好成績是因為有這方面的天分。

杜維克想知道不同的讚美方式會怎麼影響孩子，他將參與研究的孩子分成3組，當他們考得好時，分別讚美其努力、天分、以及沒有讚美指定特質的對照組。一陣子後，他再問孩子：

「你覺得考試的目的是什麼？」

研究結果顯示：讚美天分組中，只有約33%說考試是「為了學習」，大多數的回答都是「為了拿到高分」；讚美努力組則有高達92%回答考試是為了學習！ 我們都同意，考試是為了讓學生更了解自己學習的狀況。固然我們會受到成績好壞影響心情，但更應該把重點放在自己哪裡還不懂，還需要加強學習，才能真正從考試中獲益。

而讚美「努力」，比較能讓孩子清楚上述考試的意義。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室鄭淑文共同完成。

父母 閱讀數學 數感實驗室

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